Siguen las tomas en facultades de la UNC, pero en la mayoría hay clases

Continúan las tomas en diversas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, con estudiantes organizándose para expresar sus demandas. Actualmente, están tomadas la Facultad de Psicología, la Facultad de Comunicación, el Pabellón Venezuela por estudiantes de Filosofía y Humanidades, y el Pabellón Sepia por estudiantes de Artes, Sociales y Arquitectura.

A pesar de las tomas, en la mayoría de los casos se están llevando a cabo clases. Joaquín, vocero de la toma en la Facultad de Comunicación, declaró a Cadena 3: "Por ahora va a seguir hasta las 18 de hoy, a las 15 nos vamos a volver a juntar y a la espera de la asamblea de interfacultades que va a ser a las 18". La asamblea se realizará en Patio Olmos, donde se espera la participación de representantes de todas las facultades involucradas.

Joaquín añadió que "la idea es confluir entre todas las asambleas que vienen realizando todas las tomas a lo largo de la ciudad universitaria y ver cómo tomar una decisión en conjunto".

En cuanto a la actividad académica, Joaquín explicó que "se decidió desde la asamblea de acá de la Facu que la toma sea activa con clases". Esto implica que se están realizando clases públicas al aire libre para mantener la actividad educativa, a pesar de la situación. La Facultad de Arquitectura también enfrenta este contexto, con alumnos entregando trabajos y docentes asistiendo a las universidades para dictar clases.

Para este jueves se prevé un paro docente y no docente, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las actividades académicas.

Rechazaron una toma en Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto se opusieron a tomar la universidad

En este contexto, la Universidad Nacional de Río Cuarto se convirtió en un foco de atención tras la asamblea interclaustro.

Durante la asamblea, predominó la presencia de estudiantes que expresaron su postura en contra de la toma de la universidad.

Valentín Caglieri, presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto (FURC), en diálogo con Cadena 3 expresó: "Se generó el espacio de una asamblea interclaustro. Se quería buscar escuchar a las personas y escuchar a la comunidad universitaria en general para ver qué opinaban frente a la situación y al contexto actual".

Caglieri también aclaró que, aunque la asamblea es un espacio de debate enriquecedor, "no es totalmente representativo" de toda la comunidad universitaria, ya que no asisten todos los estudiantes, docentes y no docentes.

A pesar de esto, la mayoría de los presentes se manifestaron en contra de la toma, así como de otras mociones como el corte de ruta y las clases públicas fuera de la universidad.

Informe de Lucía González y de Víctor Rapetti.