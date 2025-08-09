Semana de protestas en universidades: paro docente en la UNR y conflicto en UTN

La semana entrante, las universidades públicas de Rosario enfrentarán medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) tendrá un paro docente de lunes a viernes, mientras que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizará una huelga de 48 horas el lunes y martes.

El paro en la UNR, convocado por la Confederación de Docentes Universitarios (Coad), se extenderá desde el 11 al 15 de agosto en coordinación con otras universidades del país. La medida busca presionar al gobierno nacional por una recomposición salarial ante la inflación.

Además, este lunes 11, las facultades de la UNR permanecerán cerradas debido a un paro de no docentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun). El gremio local Apur adhiere al reclamo, argumentando que la oferta salarial del gobierno es "insuficiente" y no cubre las necesidades básicas.

En la UTN Rosario, el sindicato docente Fagdut decidió un paro de 48 horas (lunes y martes) tras una consulta en la que el 60,2% de los profesores apoyó la medida. La protesta incluirá una conferencia de prensa el lunes y acciones de difusión en las aulas para informar a los estudiantes sobre la crisis en la educación pública.

La huelga forma parte de un plan de lucha más amplio, que prevé 120 horas de protesta, con posibles nuevas medidas si no hay avances en las negociaciones.

Un reclamo unificado

Ambas universidades exigen al gobierno nacional aumentos salariales acordes a la inflación, señalando que los sueldos se deprecian día a día. Las protestas reflejan el malestar generalizado en el sector universitario, que reclama soluciones urgentes para garantizar la continuidad laboral y académica.

Mientras duren las medidas, las actividades académicas en la UNR y la UTN se verán afectadas, dejando en evidencia la profundidad del conflicto.