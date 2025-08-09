Afectados de la UNR por fraude en exámenes de Medicina: "Acá no hubo sospecha"

El reciente escándalo universitario relativo a instancias examinativas, generó repercursiones en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ya que, dijeron deste la institución, ha puesto en tela de juicio la validez de un examen realizado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Según Jorge Molinas, decano de la facultad, de 117 estudiantes que obtuvieron un puntaje de 8, ninguno logró repetir esa calificación en la siguiente evaluación. "Lo mínimo era 86 puntos y, sin embargo, sacaron menos", afirmó en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario.

En esa línea, destacó que el problema radica en cómo se implementa la investigación y el castigo en casos de fraude. "Lo que hay que hacer es investigar, iniciar una acción sumaria y ver a qué conclusiones se llega", explicó.

El decano también criticó la organización del examen, que reunió a 7.000 personas en Buenos Aires sin las medidas de control adecuadas. "Pusimos en un lugar en Buenos Aires rendir a 7.000 personas bajo poco control, ni siquiera inhibidores de celulares", agregó.

En Rosario, donde 700 estudiantes rindieron el examen, se tomaron todas las medidas de seguridad necesarias. "Nosotros garantizamos 70 personas que controlaban ese examen, y no hubo ninguna sospecha", aseguró Molinas. Sin embargo, la situación es diferente en Buenos Aires, donde se detectaron irregularidades, lo que llevó al gobierno a decidir rehacer el examen solo para algunos estudiantes.

Molinas también mencionó que de los 117 estudiantes involucrados, 109 son extranjeros, lo que añade una capa de complejidad a la situación. "Llama la atención que de 117, 102 sean extranjeros que entraron además ilícitamente", comentó.

Esta situación generó preocupación entre los estudiantes rosarinos que se ven afectados por la decisión de rehacer el examen, ya que sus calificaciones han cambiado y podrían perder su oportunidad de acceder a residencias médicas.

Los dos estudiantes de Rosario que debieron rendir el examen nuevamente, a pesar de no haber presentado irregularidades, se encuentran en una situación complicada. "Han quedado en una lista con documentos públicos, como si fueran los fraudulentos", lamentó Molinas.

A pesar de su buen desempeño en el nuevo examen, su ranking cambió, lo que podría afectar su futuro profesional.

En conclusión, el decano expresó su solidaridad con los graduados de la facultad y subrayó la necesidad de investigar a fondo las irregularidades detectadas. "Si hay fraude, hay que investigarlo y hacer una sanción", concluyó Molinas.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.