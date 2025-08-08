Examen de residencias: ninguno de los 117 postulantes pudo revalidar su nota

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes que ninguno de los 117 postulantes que volvieron a presentarse aprobaron el examen de residencias, como parte de una evaluación complementaria organizada por el Ministerio de Salud tras detectarse irregularidades en el Examen Único realizado el 1 de julio, donde los aspirantes habían obtenido puntuaciones entre 86 y 91 puntos.

Adorni expresó que "ninguno de ellos pudo validar la nota" y destacó que "la diferencia entre la nota original y la nota que volvieron a tener es absolutamente escandalosa". De los 117 aspirantes, 109 son extranjeros, lo que generó un debate sobre la calidad de la formación médica en el país.

Los resultados oficiales se publicarán a las 14 horas en la web del Ministerio de Salud y se espera que revelen más detalles sobre las discrepancias en las calificaciones.

Hace poco más de un mes, se identificaron "graves anomalías" en los resultados del Examen Único de ingreso a residencias médicas 2025, lo que llevó a la conformación de un comité para analizar el desempeño de 268 postulantes que obtuvieron puntajes de 86 o más.

De estos, 141 fueron convocados a rendir nuevamente para validar la congruencia académica de sus resultados, pero solo 117 se presentaron. La evaluación se llevó a cabo este jueves en el Palacio Libertad, en Buenos Aires.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El objetivo de la evaluación es asegurar que el orden de mérito para el ingreso a residencias priorice a los profesionales más idóneos, resguardando la equidad y la confianza en el proceso. La evaluación no fue una sanción, sino una medida para verificar la validez de los puntajes.

Los 141 convocados, de los cuales 117 asistieron, eran en su mayoría profesionales extranjeros. No se especificó la nacionalidad exacta ni el desglose completo, pero el foco en extranjeros sugiere que muchos podrían tener títulos de universidades extranjeras, cuya fecha de expedición (no la de convalidación) se considera para la habilitación.

En los criterios de evaluación, se analizaron el promedio individual, la trayectoria académica y el desempeño histórico de las universidades para determinar quiénes debían rendir nuevamente.

Si el puntaje del nuevo examen difería en hasta un 10% del original, se mantenía la calificación inicial. Si la diferencia era mayor, se tomaba la nueva nota para definir la posición en el orden de mérito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Ariel Rodríguez.