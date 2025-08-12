FOTO: Seis detenidos en Córdoba por incendios forestales en una semana (Foto: archivo).

En Córdoba detuvieron a seis personas en una semana por provocar incendios forestales, a pesar del riesgo extremo que enfrenta la provincia.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Riesgo Climático de Córdoba, confirmó la situación y advirtió que "el 95% de los incendios tienen que ver con la mano del hombre y dentro de ese porcentaje, hay una parte que son intencionales".

En ese marco, explicó que algunas personas queman pastizales en lugar de desmalezar, lo que representa un grave peligro.

Por su parte, el director general de Patrulla Rural de la Policía de Córdoba, Jorge Funes, destacó la importancia de la información y la coordinación entre bomberos y la comunidad para detectar estos actos.

Schreiner hizo hincapié en que no se puede prender fuego ni realizar actividades riesgosas en áreas propensas a incendios. "La diferencia entre intencional y negligencia es clave", expresó.

A su vez, cabe decir que las cifras de daños son alarmantes: un solo incidente puede arrasar miles de hectáreas y movilizar grandes recursos para su control.

El estado de alerta ambiental por riesgo de incendio se mantiene desde el 2 de junio hasta finales de diciembre. “Estamos con una alerta por vientos y temperaturas altas", sostuvo Schreiner.

El funcionario agregó que las personas detenidas enfrentan consecuencias legales y multas, y subrayó la necesidad de educación para prevenir la repetición de estos actos. "El secreto del incendio es tratar de detectarlo lo más rápido posible y atacarlo de la mejor manera", concluyó.