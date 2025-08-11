En vivo
El incendio en Bosque Alegre fue controlado y se mantiene guardia de cenizas
Lo confirmó a Cadena 3 Roberto Schreiner, vocero del Ministerio de Seguridad de Córdoba. Trabajaron dotaciones de Icho Cruz y San Clemente.
11/08/2025 | 17:00Redacción Cadena 3
El incendio forestal desatado en las cercanías de Bosque Alegre, cerca del Observatorio Astronómico de Córdoba, está controlado y en guardia de ceniza, según confirmó a Cadena 3 Roberto Schreiner, vocero del Ministerio de Seguridad de Córdoba.
El incendio movilizó este lunes a equipos de bomberos de San Clemente, Icho Cruz y personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).
"Gracias a la rápida intervención, el incendio fue controlado alrededor de las 14:30 y declarado contenido una hora después, a las 15:30. A pesar de esto, los perímetros permanecen inestables debido a la posibilidad de que el viento reavive las brasas," afirmó Schreiner en diálogo con Cadena 3.
El operativo contó con el apoyo de un avión hidrante que permanece en alerta, aunque aún no ha sido desplegado.
La jornada se desarrolló en un contexto de alto riesgo de incendios en la provincia, lo que mantiene en máxima vigilancia a las autoridades y equipos de emergencia.
Schreiner destacó la labor coordinada de los bomberos y reiteró la importancia de la prevención en días de condiciones climáticas adversas.
Se solicita a vecinos y turistas que, ante la menor columna de humo, den aviso inmediato al 0800-888-FUEGO para facilitar una respuesta rápida y evitar nuevos focos.
Informe de Gonzalo Carrasquera
