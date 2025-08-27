FOTO: Secuestran más de tres kilos de flores de marihuana en un control fronterizo

En un control a un transporte de una empresa de encomiendas en el marco del Operativo Lapacho, los efectivos del Puesto Fronterizo 7 de Abril secuestraron este martes más de tres kilos de flores de marihuana. Luego se concretó la detención de dos personas en la provincia de La Rioja.

Mientras inspeccionaban el vehículo, que provenía desde Orán, Salta, y se dirigía a la provincia de Buenos Aires por la ruta nacional N° 34, los efectivos detectaron un bulto que contenía la sustancia vegetal con la indicación de su remitente y destinatario. Es así que intervino el personal de la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop) Este, que tras realizar las pruebas de campo, constató que el paquete contenía tres panes de sustancia vegetal compactada con un peso total de 3.363 kilogramos.

Tras el hallazgo, las autoridades del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán ordenaron el secuestro de las sustancias por infracción a la ley N° 23.737 de Estupefacientes. Luego, junto al personal de la Policía Federal de La Rioja se concretó la detención de las dos personas que figuraban como remitente y destinatario. Se trata de una mujer de 31 años y de un hombre de 35, quienes fueron arrestados en el local de la empresa de encomiendas ubicado en La Rioja.

El exitoso procedimiento fue supervisado por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Fabio Ferreyra y el subdirector, Comisario Mayor Daniel Robles.