FOTO: Se secuestraron más de 1.500 autopartes en un taller de chapa y pintura en Villa Pueyrredón

La Policía de la Ciudad secuestró 1.524 autopartes en infracción a la Ley de Desarmaderos durante una inspección integral realizada en un taller de chapa y pintura ubicado en el barrio porteño de Villa Pueyrredón.

El procedimiento fue llevado a cabo por la División Sustracción de Automotores y Autopartes en un taller situado en la avenida Mosconi al 2300.

En el inventario realizado se constató el hallazgo de una caja trasera cortada de camioneta Toyota Hilux, una tapa de baúl de Toyota SW4, un motor de Renault Laguna, un tren trasero, 85 capots, 80 ópticas, 25 puertas baúl, 45 guardabarros, 550 paragolpes y 675 puertas, todas usadas y sin sticker de RUDAC que permita determinar su procedencia o trazabilidad.

Finalmente, la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del Dr. Leandro Galvaire, se dispuso el secuestro de todas las autopartes y la notificación del encargado, un hombre de 62 años, por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.