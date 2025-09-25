FOTO: Se hizo pasar por abogado y estafó a clientes: la fiscalía pidió 4 años de prisión

Un falso abogado fue declarado culpable de haber estafado a familiares de personas sometidas a procesos penales en la provincia de Neuquén y ahora la fiscalía pidió cuatro años de prisión.

Durante una audiencia de determinación de la pena, el fiscal jefe Mauricio Zabala solicitó cuatro años de prisión efectiva para Martín Alexis Lino, quien en mayo de este año fue declarado responsable por dos hechos de estafa.

Conforme a la acusación, Lino reconoció haberse hecho pasar por abogado y estafar a familiares de personas sometidas a procesos penales, con maniobras que incluyeron defraudaciones por $292.000 y $16.405.000, cometidas en 2022 y 2024.

De este modo, en mayo pasado, el Tribunal lo halló responsable de los delitos de estafa en concurso ideal con usurpación de título, dos hechos en concurso real y en carácter de autor, según los artículos 247, 172, 45 y 55 del Código Penal.

En la última audiencia, el fiscal Zabala fundamentó el pedido en que el imputado posee antecedentes por el mismo delito. Se trata de una estafa que cometió en mayo de 2017 por la que recibió una pena de tres años de prisión condicional.

Frente a este escenario, sostuvo que la condena en este caso debería ser de cumplimiento efectivo, “tanto por la reincidencia como porque se trata de dos hechos en concurso real”.

El tribunal, integrado por los jueces Carina Álvarez, Natalia Pelosso y Luis Giorgetti, darán a conocer el veredicto este viernes 26 de septiembre.

Acusaciones

En este caso, Lino fue hallado culpable debido a que, entre junio y agosto de 2022, se hizo pasar por abogado y estafó a una persona imputada en una causa penal y a su pareja, cobrándoles $292.000.

En esta ocasión, les aconsejó que no asistieran a una audiencia, lo que derivó en la detención de la víctima y en el descubrimiento del engaño.

El otro hecho fue en 2024, cuando repitió la maniobra con los familiares de dos hombres detenidos. En aquel entonces les prometió su libertad, cobró un adelanto de $1 millón y, mediante sucesivos pedidos, obtuvo más de $16 millones.

“Incluso fingió haber iniciado una demanda por $88 millones y, con el apoyo de un falso fiscal, los indujo a endeudarse para pagar supuestos gastos de una liberación con tobillera electrónica”, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.