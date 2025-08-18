En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Se fugaron dos presos de una comisaría de Cipolletti

Ambos tenían antecedentes de haberse escapado de otra comisaría y son intensamente buscados.

18/08/2025 | 07:12Redacción Cadena 3

FOTO: Se fugaron dos presos de una comisaría de Cipolletti

Dos presos se fugaron de una comisaría de la ciudad rionegrina de Cipolletti y se montó un fuerte operativo para encontrarlos, ya que tienen antecedentes de haberse escapado de otra dependencia policial.

El hecho ocurrió en el mediodía del domingo en la Comisaría 4° de la citada ciudad de Río Negro y, según indicaron fuentes policiales a LMCipolletti, en un descuido de un guardia se escuchó un fuerte ruido en el patio interno.

De inmediato, el policía se acercó al lugar desde donde escuchó un portazo en la salida del calabozo, empezó a contar a los internos y descubrió que faltaban dos, ya que deberían haber 9 reclusos y había solo 7, por lo que se montó un operativo cerrojo en la ciudad y alrededores.

Según indicó el citado medio, los evadidos fueron identificados como José Miguel Ríos Zapata, de 21 años y que estaba detenido por tentativa de robo en poblado y en banda, y Marcos Edgardo Figueroa, de 32 años y que había sido apresado por tentativa de robo en flagrancia, mientras que ambos cuentan con antecedentes por robos.

Además, los dos fugados se habían escapado en octubre del año pasado junto a otros dos internos de la Subcomisaría 79° del barrio 1200 Viviendas y, en esa ocasión, forzaron un candado, saltaron un muro perimetral y huyeron en la oscuridad.

Tras ese episodio, uno de los evadidos, Braian Andrés Vargas, se entregó a las pocas horas, mientras que los otros tres permanecieron prófugos durante meses, entre ellos Ríos Zapata y Figueroa y, en ese mismo grupo estaba Axel Malcon Sepúlveda Rosetti, imputado por tentativa de homicidio agravado, quien aún permanece en libertad.

Lectura rápida

¿Quiénes se fugaron? Dos presos reconocidos como José Miguel Ríos Zapata y Marcos Edgardo Figueroa.

¿De dónde se escaparon? De la Comisaría 4° de Cipolletti, Río Negro.

¿Cuándo ocurrió la fuga? El mediodía del domingo.

¿Qué antecedentes tenían? Ambos contaban con antecedentes por robos y habían escapado previamente de otra comisaría.

¿Qué medidas se tomaron? Se montó un operativo cerrojo en la ciudad y alrededores para buscarlos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho