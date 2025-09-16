Salta: un hombre habría asesinado a su esposa y luego se disparó frente al hijo

FOTO: Salta: Una mujer fué asesinada, su expareja grave; el hijo presenció el horror

Un posible nuevo caso de femicidio conmociona a la localidad de El Divisadero, a 5 kilómetros de Cafayate, provincia de Salta.

El lunes pasado, cerca de las 17.30, una mujer de 36 años habría sido asesinada de un disparo por su expareja en el interior de su vivienda.

El presunto agresor, tras el crimen, intentó quitarse la vida con varios disparos y permanece internado en estado crítico bajo custodia policial.

El hijo adolescente de la pareja, de 15 años, habría presenciado la discusión y el ataque.

El hecho comenzó con un llamado de alerta a la Policía, que reportó una violenta pelea en el domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de la mujer dentro de la casa, con una herida de bala mortal.

Afuera, el presunto femicida yacía en el suelo, gravemente herido por disparos autoinfligidos. Fuentes policiales confirmaron que el hombre, padre de los tres hijos que compartía con la víctima, atacó a su expareja tras una fuerte discusión y minutos después intentó quitarse la vida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El agresor fue trasladado de urgencia al Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate, donde permanece en estado crítico.

Los médicos advirtieron que su condición de salud es de alto riesgo, lo que imposibilitó su derivación al Hospital San Bernardo de la capital salteña.

Actualmente, se encuentra bajo estricta custodia policial. Investigación en curso y conmoción en la comunidad.

La causa está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien dispuso todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho.

La Unidad de Investigación UGAP Salta lleva adelante las tareas de recolección de pruebas, incluyendo el análisis del arma utilizada, un revólver calibre 38, y otros elementos encontrados en la escena.

El cuerpo de la víctima, cuya identidad no fue revelada por respeto a la familia, fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Centro Integral Forense (CIF) de Salta, donde este martes se realizará la autopsia para determinar la mecánica exacta del homicidio.

Informe de Elisa Zamora