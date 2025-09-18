FOTO: Salta: solicitaron la captura nacional e internacional de un sospechoso de homicidio

La justicia salteña pidió la captura nacional e internacional de un sujeto, actualmente prófugo, acusado de haber asesinado a otro hombre en la ciudad de Salvador Mazza, ubicada a unos 400 kilómetros al norte de la capital provincial.

El crimen se produjo el lunes último, cuando en circunstancias que se investigan, un hombre de 35 años perdió la vida luego de haber sido atacado con un arma blanca.

El sospechoso tiene pedido de detención y ante su actitud evasiva, el fiscal Gonzalo Vega -a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas- solicitó su captura a nivel nacional e internacional a las autoridades correspondientes.

Por su parte, la Unidad de Investigación UGAP Tartagal lleva adelante las tareas investigativas que permitieron la individualización del sospechoso y, con autorización del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, se realizó un allanamiento en el domicilio de esta persona, donde se secuestraron prendas de vestir, armas blancas, de fuego y otros elementos de interés para la causa.