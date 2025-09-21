Rosario tendrá lluvias aisladas y ráfagas fuertes el día de la primavera

FOTO: Se espera un día de la primavera con posibilidades de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo 21 de septiembre de 2025 Rosario tendrá una jornada con tiempo inestable.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento. Por la tarde y la noche, en cambio, el cielo permanecerá mayormente nublado pero sin probabilidad significativa de lluvias.

Las temperaturas estarán dentro de un rango moderado: la mínima se ubicará en 11 grados y la máxima alcanzará los 19 grados.

El viento soplará del sector sur con intensidades entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora en distintos momentos del día.

De esta manera, el inicio de la primavera en la ciudad se presenta fresco, con la posibilidad de precipitaciones en las primeras horas y con mejoras hacia la tarde y la noche.