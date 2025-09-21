En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rosario tendrá lluvias aisladas y ráfagas fuertes el día de la primavera

La máxima alcanzará los 19 grados y la mínima será de 11, con probabilidad de lluvias

21/09/2025 | 08:14Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Se espera un día de la primavera con posibilidades de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este domingo 21 de septiembre de 2025 Rosario tendrá una jornada con tiempo inestable.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10 y el 40 por ciento. Por la tarde y la noche, en cambio, el cielo permanecerá mayormente nublado pero sin probabilidad significativa de lluvias.

Las temperaturas estarán dentro de un rango moderado: la mínima se ubicará en 11 grados y la máxima alcanzará los 19 grados.

El viento soplará del sector sur con intensidades entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora en distintos momentos del día.

De esta manera, el inicio de la primavera en la ciudad se presenta fresco, con la posibilidad de precipitaciones en las primeras horas y con mejoras hacia la tarde y la noche.

Lectura rápida

¿Qué tiempo se espera en Rosario? Se prevé una jornada con tiempo inestable, lluvias aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y noche.

¿Quién informó sobre el clima? El Servicio Meteorológico Nacional es la entidad que realizó el informe sobre el clima en Rosario.

¿Cuándo ocurrirá este clima? Este clima se espera el 21 de septiembre de 2025.

¿Cómo serán las temperaturas? Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados.

¿Por qué se considera fresco el inicio de la primavera? Se considera fresco debido a las temperaturas moderadas y la posibilidad de precipitaciones en las primeras horas del día.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho