Rosario: descubrieron un búnker narco con timbre y pasadores de droga

La Policía de Santa Fe desarticuló un búnker dedicado a la venta de drogas al menudeo en el barrio Tío Rolo, ubicado en la zona sudoeste de Rosario. El operativo, llevado a cabo por la Brigada de Microtráfico de la Dirección General de Investigaciones (PDI), se realizó en el marco de una investigación que derivó en tres allanamientos simultáneos.

La investigación había comenzado a partir de una denuncia al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos y la venta de estupefacientes en distintos puntos del barrio. A partir de esa información, los agentes realizaron tareas de campo y vigilancia encubierta hasta que lograron identificar el lugar exacto.

El operativo se concretó en horas de la tarde de este sábado, cuando la policía arribó al lugar en autos sin identificación oficial y sorprendió a los vendedores en plena actividad. En ese momento, se detuvo a un hombre que hacía de "campana" en la esquina. "Hacía de 'soldadito', vendía droga y se lo logró detener en plena actividad", señaló una fuente policial.

Durante uno de los allanamientos, los agentes ingresaron a una vivienda y encontraron a un hombre arrojando una bolsa con droga y dinero al techo trasero de la casa. El sujeto fue rápidamente reducido y detenido en el patio. El búnker, según la información oficial, estaba acondicionado con un sistema de venta particular: los clientes tocaban un timbre, pasaban el dinero por un orificio en la puerta de chapa y recibían la droga a través de un hueco en la pared.

Como resultado de la intervención, dos hombres quedaron detenidos y dos mujeres fueron demoradas a disposición de la justicia. Además, se secuestraron dosis de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, seis teléfonos celulares y recortes de distintos colores listos para fraccionar la droga. Debido a su estructura, se solicitará el derribo del búnker.