FOTO: Río Negro: imputaron a un hombre por descargar material de abuso sexual infantil

Un hombre fue imputado por recibir, descargar y difundir material de abuso sexual infantil (MASI) en la ciudad rionegrina de Viedma.

Conforme al comunicado que emitió el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, la pesquisa comenzó tras un alerta internacional establecido el 27 de junio de 2024 por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos.

El reporte sostiene que el implicado usó una cuenta de correo electrónico y su celular para ingresar a fotografías y filmaciones que receptó vía WhatsApp, material que almacenó tanto en la nube como en su teléfono.

Según señala la denuncia, el sospechoso realizó el delito desde su vivienda del barrio Las Flores, situada en la capital provincial, al tiempo que se vincularon las cuentas de Google y la línea telefónica al acusado y advirtió la situación.

A su vez, Movistar elaboró un informe, el cual constató que aunque el abonado se encontraba registrado a nombre del padre del sindicado, el dispositivo era utilizado por su hijo.

La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del MPF se encargó de la extracción forense de los dispositivos incautados y corroboraron la presencia de las imágenes y videos de índole sexual, obtenidos desde un perfil en la plataforma deep web.

Los fiscales intervinientes formularon cargos contra el hombre por la distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, de acuerdo a los artículos 128, segundo párrafo del Código Penal.