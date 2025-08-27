"Ridícula, andá a tu banca": el tenso cruce entre Lemoine y Marcela Pagano

Un intenso intercambio de palabras se produjo entre las diputadas Marcela Pagano y Lilia Lemoine durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras se presentaba el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La tensión se desató en medio de la discusión sobre los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien había mencionado presuntas coimas.

La situación se tornó caótica cuando Lemoine, representante de La Libertad Avanza, decidió ignorar a Pagano, integrante del bloque Coherencia, y no ocupó su banca. Ante esto, Pagano dirigió su reclamo al presidente de la Cámara, Martín Menem: “Mire, por favor, el espectáculo que hace una persona que no está en condiciones”.

Que locura tenes compa?? @lilialemoine

Son un papelon andante pic.twitter.com/gFBw0KcBeD — Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) August 27, 2025

La diputada Lemoine, aunque obedeció al presidente, comenzó a grabarse mientras se reía y actuaba de manera burlona durante la intervención de su colega. A pesar de los intentos de Menem por restablecer el orden, Lemoine no cesó en su actitud provocativa, lo que llevó a Pagano y a Lourdes Arrieta a filmar su comportamiento.

El intercambio verbal entre ambas diputadas continuó fuera del alcance de los micrófonos. Minutos después, Lemoine compartió en su cuenta de X uno de los videos de la confrontación, acompañándolo con el mensaje “jajajajajaja”. En la grabación, Pagano le reclamó: “Amenazá frente a la cámara, dale”, mientras Lemoine le preguntaba: “¿Qué me dijiste recién?”. Pagano respondió con desdén: “Andá a tu banca, ridícula”, y comenzó a llamar al personal de Seguridad. Lemoine, sin embargo, replicó: “Me voy a quedar acá hasta que termine la sesión porque vos, a mí, no me vas a mandar a sentarme”. Pagano continuó con los gritos: “Andá con los corruptos, andá”.

Martín Menem, intentando restaurar el orden, reiteró: “Tiene que ocupar su banca, por favor, diputada Lemoine”, pero esta permaneció al lado de Pagano. Después de una breve interrupción, Guillermo Francos reanudó la sesión.

