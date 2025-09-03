Renunció Eduardo Caeiro, defensor público acusado de irregularidades en concurso
El asesor letrado, que además era miembro del jurado examinador, está imputado por violación de secreto. Es investigado por la supuesta filtración de respuestas, que habrían favorecido a cuatro abogados.
03/09/2025 | 18:44Redacción Cadena 3
FOTO: Eduardo Caeiro, sospechado de haber filtrado presuntamente un examen de concurso.
El defensor público Eduardo Caeiro, imputado por supuestas irregularidades en un concurso judicial en Córdoba, presentó este miércoles la renuncia a su cargo con fecha a partir del 1 de octubre.
De esta manera, el asesor letrado quedará sin fueros y la causa en la que está implicado quedará en manos del fiscal Enrique Gavier, quien podrá avanzar con la investigación penal.
Caeiro está acusado por el delito de filtración de secreto, ya que se sospecha que habría filtrado respuestas del examen en favor de cuatro abogados, quienes también están imputados.
Esto sucede luego de que Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) realizara una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el 4 de noviembre de 2024, respecto de la sospecha de posibles irregularidades en un concurso convocado para cubrir cargos de prosecretario letrado, destinados a desempeñar funciones de auxiliar colaborador de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital.
Ello motivó la apertura de una investigación sumarial por parte de la Oficina de Sumarios del TSJ. Además, producto de esa investigación interna y denuncia gremial, se abrió una investigación penal jurisdiccional en el Poder Judicial.
El 3 de abril de este año, la Fiscalía a cargo de dicha investigación jurisdiccional solicitó la imputación del asesor.
