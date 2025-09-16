Reincorporaron en el INCAA a cinco empleados del colectivo trans

La Cámara Contencioso Administrativo Federal N°5 ordenó la reincorporaron de cinco trabajadores, pertenecientes al colectivo trans, a sus respectivos puestos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El 15 de mayo de este año la Cámara ordenó, mediante en un fallo la restitución de los empleados, amparados en la Ley N° 27.636 ‘Diana Sacayán - Lohan Berkins’ que ingresaron a la Administración Pública Nacional.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestaron que “después de cuatro meses y teniendo que intimar a los funcionarios”, el viernes pasado volvieron a su puesto de trabajo y todos los sectores de estatales, a referentes de la cultura, el cine, sociales y políticos realizaron un abrazo colectivo en apoyo a las y los trabajadores.

“El fallo es un paso favorable en la pelea judicial y acompañar con la lucha política y sindical es necesario. En el INCAA el ajuste del Gobierno y Carlos Pirovano dejaron tierra arrasada con los despidos masivos”, expresaron desde ATE – INCAA.

Asimismo, plantearon que “el vaciamiento limitó la capacidad técnica y profesional de respuesta” en la mayoría de las áreas, y dejó a trabajadores sin tareas cuando el Estado “los formó durante años”.

“El plantel se deshizo con retiros voluntarios extorsivos y pases a disponibilidad. Ese fue el contexto de la pelea desde el primer mes de Gobierno libertario. Por eso, esta reinstalación es un impulso para mantener la organización desde abajo y la lucha con movilización por la reincorporación de todos los compañeros. Es un revés para (Javier) Milei que nos llamó casta y ñoquis, pero es su Gobierno el que está repleto de coimeros y ajustadores”, concluyeron desde el gremio.