Rechazan arresto domiciliario para menor implicado en asesinato de Kim Gómez
La fiscal Carmen Ibarra se opuso al arresto domiciliario del menor de 14 años. El acusado de 17 irá a juicio oral por matar a la nena de 7 años en La Plata.
11/09/2025 | 16:49Redacción Cadena 3
FOTO: Rechazan arresto domiciliario para menor implicado en asesinato de Kim Gómez
La fiscal que investiga el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada por delincuentes en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso presentado por la defensa del menor de 14 años para que acceda al arresto domiciliario y resta que la jueza resuelva esta situación.
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la fiscal Carmen Ibarra señaló que este jueves se llevó a cabo una audiencia de revisión en La Plata, donde la funcionaria judicial se opuso al pedido formulado por los abogados del sospechoso y ahora la magistrada María José Lescano debe pronunciarse al respecto.
De este modo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por los jueces Raúl Dalto y Silvia Oyhamburu, ratificó la decisión de la jueza y el acusado de 14 años permanecerá alojado en un instituto de menores durante dos años con medidas de seguridad.
El adolescente de 17 años irá a juicio oral y público por el delito de homicidio en ocasión de robo.
El 25 de febrero pasado en las calles 25 y 72 de la localidad platense de Altos de San Lorenzo, los dos delincuentes de 17 y 14 años abordaron a Florencia, madre de la pequeña, y a Kim cuando estaban dentro del vehículo.
Los malhechores, quienes minutos antes de que se perpetrara el ataque ya estaban merodeando la zona, la sacaron del vehículo a la mujer y escaparon a gran velocidad.
La madre de la niña corrió tras el automóvil gritando desesperadamente que su hija estaba dentro y en un momento determinado la tiraron del rodado, pero Kim quedó enganchada y fue arrastrada unas 15 cuadras.
La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.
En tanto, la nena de 7 años falleció casi al instante debido a las graves heridas que sufrió.
Lectura rápida
¿Qué crimen se investiga? Se investiga el asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años.
¿Quién es la fiscal del caso? La fiscal del caso es Carmen Ibarra, quien rechazó el arresto domiciliario para un menor.
¿Qué sucedió el 25 de febrero? Dos delincuentes abordaron a la madre de Kim en Altos de San Lorenzo y arrastraron a la niña hasta matarla.
¿Qué decisión tomó la Cámara de Apelación? La Cámara ratificó que el menor de 14 años permanecerá en un instituto de menores por dos años.
¿Cuál es la situación del adolescente de 17 años? El adolescente de 17 años irá a juicio oral por homicidio en ocasión de robo.
[Fuente: Noticias Argentinas]