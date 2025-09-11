Rechazan arresto domiciliario para menor implicado en asesinato de Kim Gómez

La fiscal que investiga el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada por delincuentes en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso presentado por la defensa del menor de 14 años para que acceda al arresto domiciliario y resta que la jueza resuelva esta situación.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la fiscal Carmen Ibarra señaló que este jueves se llevó a cabo una audiencia de revisión en La Plata, donde la funcionaria judicial se opuso al pedido formulado por los abogados del sospechoso y ahora la magistrada María José Lescano debe pronunciarse al respecto.

De este modo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, integrada por los jueces Raúl Dalto y Silvia Oyhamburu, ratificó la decisión de la jueza y el acusado de 14 años permanecerá alojado en un instituto de menores durante dos años con medidas de seguridad.

El adolescente de 17 años irá a juicio oral y público por el delito de homicidio en ocasión de robo.

El 25 de febrero pasado en las calles 25 y 72 de la localidad platense de Altos de San Lorenzo, los dos delincuentes de 17 y 14 años abordaron a Florencia, madre de la pequeña, y a Kim cuando estaban dentro del vehículo.

Los malhechores, quienes minutos antes de que se perpetrara el ataque ya estaban merodeando la zona, la sacaron del vehículo a la mujer y escaparon a gran velocidad.

La madre de la niña corrió tras el automóvil gritando desesperadamente que su hija estaba dentro y en un momento determinado la tiraron del rodado, pero Kim quedó enganchada y fue arrastrada unas 15 cuadras.

La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocando que cayeran en una zanja, y se escaparon corriendo hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.

En tanto, la nena de 7 años falleció casi al instante debido a las graves heridas que sufrió.