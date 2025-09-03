Recapturaron al cuarto prófugo que se había fugado de la Comisaría 21ª

Este martes cayó el cuarto prófugo que se había fugado de la Comisaría 21ª este lunes por la noche. Los anteriores ya habían sido capturados por las fuerzas policiales.

El último en caer fue Ignacio Elias Ruíz, de 22 años. El personal del Comando Radioeléctrico lo detectó cuando viajaba como pasajero en un taxi en la zona de Oroño y Uriburu.

Cuando lo hicieron bajar para que aporte sus datos, descubrieron que era quien estaba preso por causa robo en grado de tentativa en calidad de coautor.