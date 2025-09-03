Recapturaron al cuarto prófugo que se había fugado de la Comisaría 21ª
Se trata de Ignacio Elias Ruíz, de 22 años. Lo detuvieron cuando viajaba en un taxi por la zona de Oroño y Uriburu.
03/09/2025 | 07:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cayó Ignacio Elias Ruíz, de 22 años.
Este martes cayó el cuarto prófugo que se había fugado de la Comisaría 21ª este lunes por la noche. Los anteriores ya habían sido capturados por las fuerzas policiales.
El último en caer fue Ignacio Elias Ruíz, de 22 años. El personal del Comando Radioeléctrico lo detectó cuando viajaba como pasajero en un taxi en la zona de Oroño y Uriburu.
Cuatro reclusos distrajeron al agente penitenciario y huyeron por los techos. La Policía logró recapturar a tres. La seccional está ubicada en Arijón al 2300, en el sur de Rosario. ¿Quiénes son los prófugos y por qué estaban tras las rejas? Las autoridades policiales explicaron lo sucedido.
Cuando lo hicieron bajar para que aporte sus datos, descubrieron que era quien estaba preso por causa robo en grado de tentativa en calidad de coautor.
Lectura rápida
¿Quién fue el último prófugo capturado?
El último prófugo capturado fue Ignacio Elias Ruíz, de 22 años.
¿Dónde fue detenido?
Fue detenido en la zona de Oroño y Uriburu mientras viajaba en un taxi.
¿Cuándo ocurrió la fuga?
La fuga ocurrió el lunes por la noche y la captura se dio el martes.
¿Cuántos prófugos han sido recapturados?
Cuatro prófugos se habían escapado, de los cuales tres ya habían sido recapturados antes de Ignacio Elias Ruíz.
¿Por qué estaba preso Ignacio Elias Ruíz?
Estaba preso por causa de robo en grado de tentativa en calidad de coautor.