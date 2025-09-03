En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Recapturaron al cuarto prófugo que se había fugado de la Comisaría 21ª

Se trata de Ignacio Elias Ruíz, de 22 años. Lo detuvieron cuando viajaba en un taxi por la zona de Oroño y Uriburu.

03/09/2025 | 07:04Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Cayó Ignacio Elias Ruíz, de 22 años.

Este martes cayó el cuarto prófugo que se había fugado de la Comisaría 21ª este lunes por la noche. Los anteriores ya habían sido capturados por las fuerzas policiales.

El último en caer fue Ignacio Elias Ruíz, de 22 años. El personal del Comando Radioeléctrico lo detectó cuando viajaba como pasajero en un taxi en la zona de Oroño y Uriburu.

Cuando lo hicieron bajar para que aporte sus datos, descubrieron que era quien estaba preso por causa robo en grado de tentativa en calidad de coautor.

Lectura rápida

¿Quién fue el último prófugo capturado?
El último prófugo capturado fue Ignacio Elias Ruíz, de 22 años.

¿Dónde fue detenido?
Fue detenido en la zona de Oroño y Uriburu mientras viajaba en un taxi.

¿Cuándo ocurrió la fuga?
La fuga ocurrió el lunes por la noche y la captura se dio el martes.

¿Cuántos prófugos han sido recapturados?
Cuatro prófugos se habían escapado, de los cuales tres ya habían sido recapturados antes de Ignacio Elias Ruíz.

¿Por qué estaba preso Ignacio Elias Ruíz?
Estaba preso por causa de robo en grado de tentativa en calidad de coautor.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho