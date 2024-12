Quién es la influencer detenida en Córdoba acusada de estafar con criptomonedas

Candela Salazar, una influencer de 27 años, fue arrestada en el aeropuerto de Córdoba cuando estaba a punto de abordar un vuelo.

La joven, conocida por su activa presencia en redes sociales, enfrenta acusaciones de estafa relacionadas con criptomonedas.

Según las denuncias, las maniobras fraudulentas que promovía a través de su contenido generaron un perjuicio económico que, solo en los casos reportados, asciende a 22.900 dólares, equivalentes a aproximadamente 27 millones de pesos argentinos, una cifra que podría aumentar si surgen nuevas víctimas.

Así detuvieron a Candela Salazar

Salazar alcanzó notoriedad en Instagram, donde suma más de 9.000 seguidores, mostrando una vida de lujo marcada por viajes internacionales, meditación y negocios digitales.

A través de sus publicaciones, promovía un estilo de vida aspiracional y aseguraba que sus emprendimientos en el ámbito digital eran la clave para transformar la vida de quienes la seguían.

En su biografía, se describía como una “nómada digital” y una guía para que otros lograran reconectar con su esencia y alcanzar el éxito personal y financiero.

Salazar fue detenida cuando se encontraba en el Aeropuerto Córdoba a punto tomar un vuelo.

Entre sus contenidos más destacados, Salazar compartía reflexiones sobre cómo cambió su vida al priorizarse y emprender. “Dejar mi trabajo y comenzar a emprender me llevó a un camino de evolución”, escribió en una publicación.

Además, en sus historias y fotos, mostraba experiencias en lugares como Marruecos, México, Londres y Colombia, desde paseos en camello por el Sahara hasta inmersiones en cenotes de agua cristalina.

Estas imágenes reforzaban la idea de un estilo de vida ideal que, según ella, era accesible gracias a sus negocios digitales.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que el “fabuloso negocio” que promovía no era más que una fachada para un esquema fraudulento.

En reiteradas publicaciones, invitaba a sus seguidores a unirse a este emprendimiento, prometiendo grandes beneficios económicos.

“Un día me prometí no fallarme a mí misma y luchar por mis sueños. Los negocios digitales me abrieron las puertas a un mundo de riquezas”, aseguraba en un post que ahora se encuentra bajo escrutinio.