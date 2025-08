Provincias Unidas: "se ve con buenos ojos la candidatura de Scaglia"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a las definiciones electorales de cara a los próximos comicios legislativos nacionales y no descartó que la actual vicegobernadora, Gisela Scaglia, encabece la lista de candidatos en la provincia.

Pullaro explicó que, a diferencia del Frente Unidos —de alcance provincial y local—, el nuevo espacio político con proyección nacional tiene características distintas y no llevará el mismo nombre. En ese marco, sostuvo: “La certeza es que no vamos a constituir Unidos para esta elección. El justicialismo que se suma desde muchos lugares del país no forma parte de nuestro frente aquí en Santa Fe, por eso no corresponde que se llame Unidos.”

Sociedad Santa Fe. Pullaro impulsa a Scaglia como candidata y afina la nueva coalición nacional ATE y UPCN no recibieron una propuesta concreta del gobierno y pasaron a cuarto intermedio. Mientras tanto, Pullaro define candidaturas con Gisela Scaglia en carrera y crece la tensión en el peronismo.

El mandatario confirmó que las conversaciones incluyen a partidos con los que el radicalismo mantiene alianzas históricas y a dirigentes de distintos sectores que “ven con buenos ojos” la construcción de este nuevo espacio, identificado como Provincias Unidas con eje en la defensa del sistema productivo regional.

Respecto al rol del socialismo, Pullaro remarcó que “hay lugar para todos los que defiendan estas ideas”, en alusión al proyecto político que busca fortalecer el reclamo de las provincias ante el gobierno nacional y consolidar una alternativa desde el interior del país.