Prorrogan la prisión preventiva a empleados del HECA acusados de robo de insumos

La Justicia rosarina prorrogó hasta el 10 de octubre de 2025 la prisión preventiva de Antonio A., Darío F., Fernando L. y Eduardo T., en el marco de una causa por el presunto robo de insumos médicos y medicamentos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).



La decisión fue tomada por la jueza de primera instancia, Dra. Chiabrera, durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, a pedido del fiscal José Luis Caterina. En el mismo acto, se otorgó la libertad con restricciones a Roberto R., bajo caución y prohibiciones de contacto y acercamiento.

Según la investigación, Eduardo T., empleado municipal del área de Control Interno, habría sustraído insumos hospitalarios en diversas oportunidades durante agosto de 2024, valiéndose del ingreso de vehículos de una cochería con acceso autorizado a la morgue. El material robado fue captado por cámaras de seguridad y denunciado por testigos. Durante allanamientos en julio de este año, se encontraron en uno de sus domicilios medicamentos y material hospitalario cuya tenencia no pudo justificar.

Antonio A., quien se desempeñaba como coordinador del área, está acusado de encubrir a su subordinado Eduardo T., omitiendo denunciar los hechos y facilitando la maniobra con ánimo de lucro. En su vivienda se hallaron cajas cerradas de medicación identificada como muestra médica, prohibida para la venta, en cantidades inusuales incluso para el uso profesional dentro del hospital.

Por su parte, Darío F., ex coordinador de Economato y actual empleado en Control Interno, fue imputado por robar insumos como gasas, vendas y soluciones médicas, además de almacenar medicamentos de expendio bajo receta y muestras médicas en su domicilio. Fernando L., del sector de Operarios de Patio, también enfrenta cargos por el hurto de gran cantidad de fármacos e insumos hospitalarios, hallados tanto en su locker como en su casa, incluyendo medicamentos, guantes, bisturíes y jeringas.

En cuanto a Roberto R., adscripto a la “Ropería” del hospital, se le atribuye el robo y almacenamiento de un volumen significativo de medicamentos, insumos descartables y material de bioseguridad, secuestrados en su lugar de trabajo. Si bien se le concedió la libertad, deberá cumplir medidas restrictivas hasta la próxima audiencia. La causa continúa en etapa de investigación, con la expectativa de llegar a la audiencia preliminar antes de fin de año.