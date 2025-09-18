En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona

En el caso se investigan la supuesta apropiación ilegal de los derechos de imagen del “Diez”.

18/09/2025 | 17:12Redacción Cadena 3

FOTO: Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona

El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mil millones.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Quiénes fueron procesados y embargados en la causa? Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados.

¿Por qué se investiga a estas personas? Se investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas del astro argentino.

¿A quiénes embargó la Justicia? La Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, a Matías Morla y a otros involucrados.

¿Cuál es el monto del embargo? El embargo asciende a $2 mil millones.

¿Cuál fue la fuente de la información? Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho