Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona
En el caso se investigan la supuesta apropiación ilegal de los derechos de imagen del “Diez”.
18/09/2025 | 17:12Redacción Cadena 3
El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.
Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mil millones.
Noticia en desarrollo…
Lectura rápida
¿Quiénes fueron procesados y embargados en la causa? Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados.
¿Por qué se investiga a estas personas? Se investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas del astro argentino.
¿A quiénes embargó la Justicia? La Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, a Matías Morla y a otros involucrados.
¿Cuál es el monto del embargo? El embargo asciende a $2 mil millones.
¿Cuál fue la fuente de la información? Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas.
[Fuente: Noticias Argentinas]