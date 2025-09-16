FOTO: Presunto femicidio en Bariloche: los fiscales pidieron que el ex policía se extraiga sangre

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó que el ex policía acusado por el presunto femicidio de Estefanía Civardi en la ciudad de San Carlos de Bariloche se realice una extracción de sangre que se cotejará con otras muestras.

Conforme al sitio oficial del MPF provincial, este martes se llevó a cabo una audiencia virtual mediante la que los particulares damnificados adhirieron al pedido del fiscal interviniente, al tiempo que el magistrado autorizó la extracción.

De este modo, el estudio se realizará en el complejo penitenciario de General Roca, donde Emerson Marín permanece alojado con prisión preventiva hasta el 1 de diciembre.

Los funcionarios judiciales consideran que el ex oficial asesinó a la damnificada con su arma reglamentaria durante la madrugada del 30 de julio en una vivienda del barrio Los Radales.

Marín se encuentra imputado por ser el supuesto autor del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y por el uso de un arma de fuego.