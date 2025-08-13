Prandi tras la condena a su exmarido: "La Justicia escuchó a la sociedad"
La actriz pidió cambios en el sistema judicial. "No puede ser un infierno hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió", declaró.
13/08/2025 | 12:33Redacción Cadena 3
FOTO: Julieta Prando habló tras el fallo.
-
Audio. Julieta Prandi expresa su alivio tras condena a 19 años de prisión para su ex marido
Cadena 3
“Siento que la Justicia escuchó, que no me escuchó solo a mí, sino a la sociedad que estuvo de este lado. A los medios les agradezco en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso, esto tiene que marcar un precedente".
De esa manera reaccionó Julieta Prandi tras la condena a 19 años de prisión de su ex marido, Claudio Raúl Contardi, por abuso sexual.
Prandi expresó su deseo de regresar a casa y abrazar a sus hijos, destacando que aún está en estado de shock.
"No puede ser un infierno hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió, tener que someterse a infinidad de pruebas y pericias. Espero algo que nos dé garantías, que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque las víctimas desisten o nos matan en el medio. Hay demasiados femicidios“, fueron las primeras palabras de Prandi.
“Mis hijos no quieren verlo, y fue comprobado por el servicio de la niñez”, señaló Prandi. Además, destacó que ningún menor puede ser obligado a ver a un adulto, y subrayó que la revinculación forzada en las familias causaba muchos problemas.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Prandi, destacó el impacto emocional de la condena y la lucha que su clienta ha llevado durante años.
Burlando consideró que la sanción es un mensaje para la sociedad sobre la necesidad de mejorar en la atención a mujeres víctimas de violencia.
“Es un llamado de atención a todos para ser mejores como sociedad, mejores como funcionarios judiciales”, afirmó Burlando.
/Inicio Código Embebido/
Fallo histórico. Condenaron a 19 años de prisión a Contardi por haber violado a Julieta Prandi
El empresario fue sentenciado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. Se ordenó su inmediata detención.
/Fin Código Embebido/
Además, reflexionó sobre la confianza en la justicia, señalando que hay ejemplos positivos en el sistema judicial, a pesar de las críticas que recibe.
El tribunal condenó a Contardi por considerar que fue responsable de abusos reiterados, causando un grave daño a la salud mental de la víctima. Los abusos ocurrieron entre 2015 y 2018. Al conocerse la condena, la reacción fue de sorpresa entre los presentes, dado que Contardi había llegado confiado a la audiencia.
La sentencia representa un paso significativo en la lucha de Prandi y un recordatorio sobre la importancia de brindar una respuesta efectiva a los casos de violencia de género.
Informe de Mauricio Conti
Lectura rápida
¿Quién fue condenado y por qué?
Claudio Raúl Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual.
¿Cómo se siente Julieta Prandi tras la condena?
Prandi se mostró aliviada, pero también en estado de shock.
¿Qué opinó el abogado de Prandi sobre la condena?
Fernando Burlando destacó el impacto emocional y la necesidad de mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia.
¿Qué ocurrió entre 2015 y 2018?
Durante ese período, Contardi cometió abusos reiterados que causaron daño a la salud mental de Prandi.
¿Cuál fue la reacción al conocer la condena?
La reacción fue de sorpresa entre los presentes, ya que Contardi llegó confiado a la audiencia.