Prandi tras la condena a su exmarido: "La Justicia escuchó a la sociedad"

“Siento que la Justicia escuchó, que no me escuchó solo a mí, sino a la sociedad que estuvo de este lado. A los medios les agradezco en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso, esto tiene que marcar un precedente".

De esa manera reaccionó Julieta Prandi tras la condena a 19 años de prisión de su ex marido, Claudio Raúl Contardi, por abuso sexual.

Prandi expresó su deseo de regresar a casa y abrazar a sus hijos, destacando que aún está en estado de shock.

"No puede ser un infierno hacer una denuncia y tener que demostrar todo lo que uno vivió, tener que someterse a infinidad de pruebas y pericias. Espero algo que nos dé garantías, que a partir de ahora las condiciones para las víctimas cambien, porque las víctimas desisten o nos matan en el medio. Hay demasiados femicidios“, fueron las primeras palabras de Prandi.

“Mis hijos no quieren verlo, y fue comprobado por el servicio de la niñez”, señaló Prandi. Además, destacó que ningún menor puede ser obligado a ver a un adulto, y subrayó que la revinculación forzada en las familias causaba muchos problemas.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Prandi, destacó el impacto emocional de la condena y la lucha que su clienta ha llevado durante años.

Burlando consideró que la sanción es un mensaje para la sociedad sobre la necesidad de mejorar en la atención a mujeres víctimas de violencia.

“Es un llamado de atención a todos para ser mejores como sociedad, mejores como funcionarios judiciales”, afirmó Burlando.

Además, reflexionó sobre la confianza en la justicia, señalando que hay ejemplos positivos en el sistema judicial, a pesar de las críticas que recibe.

El tribunal condenó a Contardi por considerar que fue responsable de abusos reiterados, causando un grave daño a la salud mental de la víctima. Los abusos ocurrieron entre 2015 y 2018. Al conocerse la condena, la reacción fue de sorpresa entre los presentes, dado que Contardi había llegado confiado a la audiencia.

La sentencia representa un paso significativo en la lucha de Prandi y un recordatorio sobre la importancia de brindar una respuesta efectiva a los casos de violencia de género.

