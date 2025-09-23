FOTO: Pozo récord de más de $6.200 millones en el Quini 6

El Quini 6 sorteará este miércoles un pozo acumulado superior a los 6.200 millones de pesos, con la modalidad “La Segunda” concentrando más de 3.770 millones, informaron hoy fuentes de Lotería de Santa Fe.

El juego, que cumplió 37 años de vigencia, atraviesa una de sus semanas más convocantes debido al nivel histórico de los premios. Además del pozo millonario de “La Segunda”, el Tradicional contará con 700 millones, la Revancha con más de 1.300 millones, el Siempre Sale con 235 millones y el Pozo Extra con 130 millones.

La última vez que salió el premio mayor de la modalidad “La Segunda” fue el 13 de julio, lo que generó una expectativa creciente en todo el país.

El Quini 6, considerado el juego de azar más popular de la Argentina, vende más de 12 millones de tickets al mes y reúne a millones de apostadores todos los miércoles y domingos con la esperanza de convertirse en millonarios con solo seis números.

“Las oportunidades de ser millonario ya comenzaron a latir fuerte en todas las agencias del país”, destacaron voceros del juego.