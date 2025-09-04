FOTO: Pompeya: detuvieron a un hombre que robó un auto en marcha y tenía pedido de captura

Un hombre de 44 años fue detenido en el barrio de Pompeya por robar un Renault Logan gris. Además, tenía un pedido de captura vigente por rebeldía emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº1.

El hecho comenzó cuando el propietario del vehículo descendió en la intersección de avenida 27 de febrero y Sáenz para realizar una entrega. Como la maniobra era rápida, dejó el rodado en marcha y, en ese momento, el ladrón lo sustrajo.

El sistema Ultra IP detectó el Renault Logan gris con alerta temprana por robo a los pocos minutos del hecho. De inmediato se activó el seguimiento en tiempo real.

Gracias a esta vigilancia, personal de la División Anillo Digital logró interceptar el vehículo en Ferré y Erezcano, donde los oficiales redujeron al conductor y comprobaron que, además de haber cometido el robo, registraba un pedido de captura vigente. En el interior del auto hallaron seis paquetes cerrados con remitos y diversa documentación que debía ser entregada por el dueño.

Intervino en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, a cargo del Dr. Manuel Campos, Secretaría 116 de la Dra. Tamara García, que ordenó la detención del imputado, el secuestro del rodado y la devolución de los elementos incautados a su propietario.