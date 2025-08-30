En vivo

Sociedad

Policía mata a un hombre que intentó robarle el arma en La Boca

El hecho ocurrió en la esquina de Olavarría y Necochea, donde el agente se encontraba cumpliendo tareas de vigilancia.

30/08/2025 | 10:02Redacción Cadena 3

FOTO: Policía mata a un hombre que intentó robarle el arma en La Boca

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató esta mañana a un hombre que intentó robarle su arma reglamentaria en el barrio de La Boca. El hecho ocurrió pasadas las 6:30 en la esquina de Olavarría y Necochea, donde el agente se encontraba cumpliendo tareas de vigilancia.

El efectivo, un oficial mayor de la fuerza, fue abordado por un hombre que lo amenazó con un arma de fuego. Según trascendió, el delincuente habría dicho en ese momento: “¿Te querés morir? Dame el fierro”, para obligarlo a entregar su pistola.

Tras la amenaza, se produjo un forcejeo entre ambos. En medio del enfrentamiento, el oficial logró efectuar cuatro disparos. El agresor resultó herido de gravedad y falleció en el lugar tras la llegada de personal del SAME, que constató su deceso. En el lugar intervino personal de la Policía Federal Argentina.

El momento del suceso pudo ser registrado por una cámara de monitoreo urbano ubicada en el cruce de Olavarría y Necochea, lo que permitió corroborar la secuencia del incidente.

¿Qué ocurrió en La Boca?

Un policía mató a un hombre que intentó robarle su arma reglamentaria.

¿Quién fue el involucrado?

El incidente involucró a un oficial mayor de la Policía de la Ciudad y un hombre que amenazó al agente.

¿Cuándo sucedió el hecho?

El hecho tuvo lugar pasadas las 6:30 de la mañana.

¿Dónde ocurrió el suceso?

Ocurrió en la esquina de Olavarría y Necochea, en el barrio de La Boca.

¿Cómo se desarrollaron los hechos?

El hombre amenazó al policía, se produjo un forcejeo y el oficial disparó cuatro veces, hiriendo al delincuente de gravedad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

