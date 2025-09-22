En vivo

Sociedad

Policía busca a joven que robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los mostró

El joven robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los mostró en redes sociales. Se grabó alimentando a los animales antes de registrarlos en su auto identificado.

22/09/2025 | 13:08Redacción Cadena 3

FOTO: Policía busca a joven que robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los mostró

Un joven es buscado por la Policía por robarse dos gansos de los Lagos de Palermo y luego ponerlos en la pileta de su casa. El acusado se grabó y subió los videos a sus redes sociales.

El insólito caso sucedió en las últimas horas cuando el joven publicó el video, grabado por sus amigos, del momento en el que le da de comer a los animales para después agarrarlos del cuello y subirlos a un auto, el cual ya fue identificado.

Lo que sorprendió horas más tarde es que el chico subió nuevos videos y en uno de ellos se observa mostrando a los gansos nadando en la pileta de su casa.

La Policía de la Ciudad ya confirmó que busca a los responsables y que el vehículo utilizado ya estaría identificado.

Lectura rápida

¿Qué hizo el joven? Robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los mostró en videos.

¿Dónde sucedió el hecho? En los Lagos de Palermo, Buenos Aires.

¿Cómo se grabaron los videos? Sus amigos grabaron el momento del robo y luego los videos fueron publicados en las redes sociales.

¿La policía qué acción tomó? La Policía de la Ciudad inició la búsqueda del joven y del vehículo utilizado.

¿Qué se observa en los videos? En los videos se muestra al joven alimentando a los gansos y luego exhibiéndolos en la pileta de su casa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

