Policía busca a joven que robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los mostró
El joven robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los mostró en redes sociales. Se grabó alimentando a los animales antes de registrarlos en su auto identificado.
22/09/2025 | 13:08Redacción Cadena 3
Un joven es buscado por la Policía por robarse dos gansos de los Lagos de Palermo y luego ponerlos en la pileta de su casa. El acusado se grabó y subió los videos a sus redes sociales.
El insólito caso sucedió en las últimas horas cuando el joven publicó el video, grabado por sus amigos, del momento en el que le da de comer a los animales para después agarrarlos del cuello y subirlos a un auto, el cual ya fue identificado.
Lo que sorprendió horas más tarde es que el chico subió nuevos videos y en uno de ellos se observa mostrando a los gansos nadando en la pileta de su casa.
La Policía de la Ciudad ya confirmó que busca a los responsables y que el vehículo utilizado ya estaría identificado.
Lectura rápida
¿Qué hizo el joven? Robó dos gansos de los Lagos de Palermo y los mostró en videos.
¿Dónde sucedió el hecho? En los Lagos de Palermo, Buenos Aires.
¿Cómo se grabaron los videos? Sus amigos grabaron el momento del robo y luego los videos fueron publicados en las redes sociales.
¿La policía qué acción tomó? La Policía de la Ciudad inició la búsqueda del joven y del vehículo utilizado.
¿Qué se observa en los videos? En los videos se muestra al joven alimentando a los gansos y luego exhibiéndolos en la pileta de su casa.
[Fuente: Noticias Argentinas]