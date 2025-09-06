PFA desarticuló un punto de venta de cocaína en la localidad de Frontera

La Policía Federal Argentina desarticuló un punto de comercialización de cocaína en la localidad de Frontera, en el departamento Castellanos. La investigación estuvo dirigida por la División Antidrogas San Francisco, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y contó con la autorización de la Fiscalía Regional N.º 5 de Rafaela.

El allanamiento se realizó tras varios meses de trabajo de inteligencia y permitió identificar un inmueble en el barrio San Luis donde se fraccionaba y vendía clorhidrato de cocaína. Según informaron las autoridades, el lugar funcionaba como centro de acopio y preparación de dosis listas para su distribución en la zona.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Judiciales. Capturaron al presunto homicida del niño de 4 años asesinado en Frontera El detenido cuenta con antecedentes por robos y narcotráfico; continúa la búsqueda de otras personas vinculadas al homicidio ocurrido en Frontera. El director general del Departamento Norte de la Policía de Córdoba, ofreció detalles en Cadena 3 Rosario.

/Fin Código Embebido/

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron una gran cantidad de envoltorios de cocaína por un valor estimado de 1.800.000 pesos, además de balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y teléfonos celulares vinculados a la actividad ilícita. Todo el material secuestrado quedó a disposición de la justicia.

El principal implicado en la causa fue detenido en el momento del allanamiento, cuando se encontraba realizando la venta directa de drogas. La operación refleja el resultado de un trabajo minucioso de investigación criminal que buscó desmantelar la estructura de venta en la localidad.

Desde la Policía Federal destacaron que este tipo de procedimientos se enmarca en la política nacional de lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de proteger la seguridad y tranquilidad de la comunidad santafesina, reafirmando el compromiso de las fuerzas de seguridad en la represión del tráfico de estupefacientes.