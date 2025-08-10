En vivo

Rony Vargas

Argentina

Rony Vargas

Rosario

Mario Zanoni

Celeste Pereyra

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Sociedad

Persecución y detención de dos personas tras robar un auto en Rosario

Un Chevrolet Vectra sustraído fue recuperado luego de una fuga que terminó en un canal; dos personas quedaron detenidas.

10/08/2025 | 09:34Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Los aprehendidos en zona sur.

Un operativo de la Brigada Motorizada permitió recuperar un automóvil robado y detener a dos personas en Rosario. El hecho se produjo en la madrugada del sábado 9 de agosto, alrededor de las 3:25, cuando un móvil policial recibió por radio la alerta de un seguimiento en curso de un Chevrolet Vectra azul marino que había sido sustraído minutos antes.

Los agentes localizaron el vehículo en la intersección de Avenida Circunvalación y Ayolas. Pese a las señales lumínicas y sonoras para que detuviera su marcha, el conductor continuó la huida, ingresando en contramano por calle Schmidt y realizando maniobras peligrosas. Finalmente, el auto perdió el control y cayó en un canal entre Schmidt y Circunvalación, donde quedó estancado.

En ese momento, el conductor, identificado como Agustín Alexis B., de 31 años, y su acompañante, Natasha Belén F., de 18 años, intentaron escapar a pie pero fueron aprehendidos por el personal actuante. El vehículo fue recuperado y trasladado como evidencia, mientras los detenidos quedaron a disposición de la comisaría 15ª y del Ministerio Público de la Acusación.

