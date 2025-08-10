Persecución y detención de dos personas tras robar un auto en Rosario

Un operativo de la Brigada Motorizada permitió recuperar un automóvil robado y detener a dos personas en Rosario. El hecho se produjo en la madrugada del sábado 9 de agosto, alrededor de las 3:25, cuando un móvil policial recibió por radio la alerta de un seguimiento en curso de un Chevrolet Vectra azul marino que había sido sustraído minutos antes.

Los agentes localizaron el vehículo en la intersección de Avenida Circunvalación y Ayolas. Pese a las señales lumínicas y sonoras para que detuviera su marcha, el conductor continuó la huida, ingresando en contramano por calle Schmidt y realizando maniobras peligrosas. Finalmente, el auto perdió el control y cayó en un canal entre Schmidt y Circunvalación, donde quedó estancado.

En ese momento, el conductor, identificado como Agustín Alexis B., de 31 años, y su acompañante, Natasha Belén F., de 18 años, intentaron escapar a pie pero fueron aprehendidos por el personal actuante. El vehículo fue recuperado y trasladado como evidencia, mientras los detenidos quedaron a disposición de la comisaría 15ª y del Ministerio Público de la Acusación.