En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Persecución, choque y un detenido en la autopista Cámpora: conducía una camioneta robada

Durante la huida también intentó atropellar a efectivos policiales.

02/09/2025 | 07:43Redacción Cadena 3

FOTO: Persecución, choque y un detenido en la autopista Cámpora: conducía una camioneta robada

Un hombre fue detenido en la autopista Cámpora luego de conducir una camioneta robada, lo que derivó en una persecución y choque. Durante la huida también intentó atropellar a efectivos policiales.

El hecho se registró cerca de las 23:30 en la intersección de la autopista Cámpora y Dellepiane, cuando efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes interceptaron una camioneta Toyota Hilux.

En el recorrido, los agentes intentaron identificar al vehículo sobre la avenida 27 de Febrero, pero el conductor hizo caso omiso a la voz de alto e inició la fuga por la autopista.

“Tras un operativo cerrojo, la camioneta fue bloqueada en la autopista Cámpora, donde el sospechoso intentó atropellar a los oficiales”, informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

Ante la maniobra, los efectivos realizaron disparos contra la camioneta, que finalmente chocó contra un camión Mercedes Benz.

El conductor fue reducido en el lugar y personal del SAME lo trasladó hasta el Hospital Grierson con diagnóstico de traumatismo de tórax por la colisión.

“Al verificar los datos del rodado, se estableció que la misma tenía colocada una patente apócrifa y que por número de chasis correspondía a un auto con pedido de secuestro activo por hurto en Lanús el mismo día por la tarde”, detallaron.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la autopista Cámpora? Un hombre fue detenido tras conducir una camioneta robada y protagonizar una persecución.

¿Quiénes intervinieron en el hecho? Efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía.

¿Cuándo ocurrió la persecución? El incidente se registró cerca de las 23:30.

¿Dónde tuvo lugar el choque? En la intersección de la autopista Cámpora y Dellepiane.

¿Qué ocurrió con el conductor? Fue reducido y trasladado al Hospital Grierson con traumatismo de tórax.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho