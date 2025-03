Perdió su patente y ayuda a recuperar otras perdidas en Córdoba

En medio de las intensas lluvias que azotaron la ciudad, los problemas no se hicieron esperar. Muchos automovilistas se encontraron con la sorpresa de que habían perdido la patente de sus vehículos.

Para hacer frente a esta situación, distintos puntos de la ciudad se transformaron en lugares de encuentro para aquellos que buscaban recuperar sus documentos. Uno de estos sitios fue el Club Córdoba Athletic, ubicado en la zona sur, en las inmediaciones de la cancha de Talleres.

Cadena 3, se trasladó a la zona para reportar sobre este fenómeno. Allí, se encontró con Pepe Escudero, un socio del club que había perdido su propia patente.

"Ayer estaba en el club, jugando tenis. Cuando salgo, era un mar todo afuera. Y cuando llego a casa veo que me falta la patente de mi auto", relató Pepe. A pesar de no encontrar la suya, tuvo la suerte de descubrir otras. "Esta mañana a primera hora me vine a buscar mi patente. Y bueno, encontré 11, 12, no sé cuántas, menos la mía", agregó.

Al ver la cantidad de patentes que había encontrado, decidió que el club sería un buen punto de encuentro. "Pensé que era gente de aquel club o gente de aquel barrio, así que las publiqué en Facebook para que si alguien reconocía su patente, pudiera venir a buscarla", explicó.

La iniciativa tuvo eco, y otros vecinos comenzaron a traer patentes que habían encontrado en diferentes lugares. "Gente que iba pasando y había escuchado la noticia en la radio, fueron trayendo patentes y han retirado cinco patentes ya", indicó Juan Pablo Maldonado, guardia del club.

La alegría de los que recuperaron sus documentos fue palpable. "La gente muy contenta al encontrar la patente por todo lo que ocasiona volver a sacarla de vuelta", comentó Juan Pablo.

La escasez de patentes disponibles para reemplazo hizo que la acción de Pepe fuera aún más valorada por los afectados. "Súper agradecida la gente por la acción de Pepe", añadió.

El club se convirtió así en un punto de encuentro para quienes habían perdido sus patentes. "Podemos invitar a la gente a que quienes se encuentren patentes aquí en la zona las sigan trayendo al club", sugirió Juan Pablo. Actualmente, las patentes se están dejando en la reja del club, y quienes las han recuperado han expresado su agradecimiento por la iniciativa de Pepe.

Informe de Celeste Benecchi