FOTO: Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires para ir a votar

Este domingo 7 de septiembre en la jornada de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados.

Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida rige desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja horaria en la que se desarrolla la jornada electoral. Durante ese rango, los automovilistas pueden circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires – La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

Con un comunicado, AUBASA explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.

Se espera que la medida también contribuya a agilizar la circulación vehicular en una jornada en la que se prevé un importante movimiento hacia los distintos distritos de la provincia.