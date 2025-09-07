Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires para ir a votar
Aubasa informó que los peajes estarán liberados durante la jornada electoral.
07/09/2025 | 07:25Redacción Cadena 3
FOTO: Peajes liberados en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires para ir a votar
Este domingo 7 de septiembre en la jornada de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires los peajes en autopista y rutas bonaerenses estarán liberados.
Así lo informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), que detalló que la medida rige desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja horaria en la que se desarrolla la jornada electoral. Durante ese rango, los automovilistas pueden circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires – La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.
Con un comunicado, AUBASA explicó que la decisión busca “garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”.
Se espera que la medida también contribuya a agilizar la circulación vehicular en una jornada en la que se prevé un importante movimiento hacia los distintos distritos de la provincia.
Lectura rápida
¿Qué medida se implementará? Se liberarán los peajes en autopistas y rutas durante las elecciones.
¿Quién lo anunció? La decisión fue comunicada por Aubasa.
¿Cuándo ocurrirá esta medida? La medida estará vigente el domingo 7 de septiembre.
¿Dónde se aplicará? En la provincia de Buenos Aires, en sus autopistas y rutas.
¿Por qué se tomó esta decisión? Se busca garantizar el derecho a voto y facilitar la circulación vehicular.
[Fuente: Noticias Argentinas]