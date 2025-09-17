En vivo

Sociedad

Paro en el Garrahan: trabajadores se preparan para acto en Congreso contra vetos

El encuentro será a las 14:30 en la Plaza, previo a que se debata en Diputados el rechazo a los vetos presidenciales.

17/09/2025 | 10:41Redacción Cadena 3

FOTO: Paro en el Garrahan: trabajadores se preparan para acto en Congreso contra vetos

Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), comenzaron un nuevo paro en rechazo al veto llevado adelante por el presidente Javier Milei, sobre la ley de Emergencia Pediátrica y preparan el acto central frente al Congreso de la Nación.

Asimismo, se sumaron al reclamo de la comunidad universitaria que también se pronunció en contra de la anulación de la Ley de Financiamiento Universitario visibilizado en la Tercera Marcha Federal que se realizará hoy a partir de las 17hs.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Norma Lezama aseguró que "los recursos propios del hospital crecieron 453%" el año pasado, sin embargo, los trabajadores continúan cobrando salarios por debajo del índice de pobreza.

"El año pasado llevamos adelante innumerables protestas para visibilizar nuestro reclamo. En lo que va de este año, ya van cuatro meses de conflicto, reclamando aumento presupuestario y, en particular, una recomposición salarial que impida que se sigan multiplicando las renuncias y el hospital pueda funcionar, prestando el servicio de calidad universal y accesible a toda la comunidad que lo caracteriza", indicó.

En la misma línea, sostuvo que, durante este tiempo, "fueron blanco de ataques y campañas mentirosas", señalados de "ñoquis", recibiendo acusaciones falsas y de tener "intereses ideológicos" por las jornadas de lucha en reclamo a un presupuesto y a un salario dignos.

El equipo de salud del Hospital Garrahan, que abarca al conjunto de sus trabajadores, está cumpliendo un nuevo paro que se levantará el viernes 18 a las 7 de la mañana.

Para finalizar, Maximiliano Bares, trabajador del laboratorio central del Garrahan y de APyT manifestó que esperan “una jornada histórica”, no solo frente al Congreso, sino “en todo el país”: “La universidad pública, el Garrahan, se abrazan, se financian, se cuidan. Y por supuesto, no se vetan", concluyó.

Lectura rápida

¿Qué inició el Hospital Garrahan? Los trabajadores del Hospital Garrahan comenzaron un nuevo paro en rechazo al veto a la ley de Emergencia Pediátrica.

¿Quiénes están involucrados? Los trabajadores están nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT).

¿Cuándo es el acto frente al Congreso? El acto central se llevará a cabo hoy a las 14:30.

¿Dónde se realizan las Protestas? Las protestas tienen lugar en el Hospital Garrahan y la Plaza frente al Congreso, además de la Tercera Marcha Federal.

¿Por qué los trabajadores protestan? Protestan por los bajos salarios y el aumento del presupuesto necesario para el funcionamiento del hospital.

[Fuente: Noticias Argentinas]

