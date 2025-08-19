Pamela David se disculpó con Karina Milei por la fake news del Rolex
La conductora reconoció su error tras el cruce con la secretaria de Presidencia. "Me equivoqué, hablé apresuradamente", afirmó, y prometió rectificarse al aire.
19/08/2025 | 07:34Redacción Cadena 3
FOTO: Pamela David, la mujer de Daniel Vila, el dueño de América TV.
La conductora Pamela David pidió "sinceras disculpas" públicas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, luego del fuerte cruce que mantuvieron en redes sociales por la difusión de información falsa sobre un supuesto reloj de lujo Rolex.
"Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error", reconoció la presentadora.
La retractación de David llegó después de que la funcionaria la acusara de montar una "operación" en su contra y de "difamar al Presidente con mentiras" para beneficiar a sus "amigos" políticos.
Milei exigió una aclaración "con la misma efusividad" con la que se difundió la versión original.
@KarinaMileiOk quiero pedirte sinceras disculpas.— Pame (@PamelaDav) August 18, 2025
Me equivoqué. Hablé apresuradamente basándome en una imagen y cometí un error. Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas.
Mañana, en el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo.
En un mensaje directo a Karina Milei, Pamela David asumió la total responsabilidad por sus dichos y se comprometió a corregir la información en el mismo espacio donde se originó la polémica.
Admisión del error: La conductora fue contundente en su cuenta de X. "Quiero pedirte sinceras disculpas. Me equivoqué", comenzó su mensaje.
"Nobleza obliga": Apelando a la honestidad, agregó: "Nobleza obliga: reconozco mi equivocación y te pido perdón, sin excusas".
Promesa de rectificación: Se comprometió a aclarar la situación en su programa de televisión. "En el mismo espacio donde lo dije, lo voy a rectificar en vivo", aseguró.
El conflicto se desató cuando en el programa de David se afirmó que la secretaria de la Presidencia usaba "un Rolex de 35 mil dólares". Karina Milei desmintió la información, aclaró que su reloj es de la marca Grovana y cuesta "menos de 1000 dólares", y anunció que iniciaría acciones legales por "calumnias e injurias".
