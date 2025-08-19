FOTO: Palermo: detuvieron a un peruano cuando intentaba robar un auto

Un ladrón de nacionalidad peruana, de 32 años, fue detenido este martes por la Policía de la Ciudad en el barrio de Palermo, mientras intentaba sustraer pertenencias de un auto utilizando un inhibidor de señal.

El hecho ocurrió en Güemes y Gurruchaga, donde personal de la Comisaría Vecinal 14A acudió tras un aviso por un sospechoso retenido por personal de facción.

Según la denuncia, el imputado habría utilizado un inhibidor de señal para impedir el cierre de un vehículo Audi A3 y robar del interior dinero en efectivo y otros elementos de valor.

En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, a cargo de la Dra. Incardona, secretaría única de la Dra. Martino, que labró actuaciones por “tentativa de hurto agravado”.