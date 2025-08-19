Palermo: detuvieron a un peruano cuando intentaba robar un auto
El sujeto, de 32 años, tenía un inhibidor de señal en su poder.
19/08/2025 | 18:34Redacción Cadena 3
FOTO: Palermo: detuvieron a un peruano cuando intentaba robar un auto
Un ladrón de nacionalidad peruana, de 32 años, fue detenido este martes por la Policía de la Ciudad en el barrio de Palermo, mientras intentaba sustraer pertenencias de un auto utilizando un inhibidor de señal.
El hecho ocurrió en Güemes y Gurruchaga, donde personal de la Comisaría Vecinal 14A acudió tras un aviso por un sospechoso retenido por personal de facción.
Según la denuncia, el imputado habría utilizado un inhibidor de señal para impedir el cierre de un vehículo Audi A3 y robar del interior dinero en efectivo y otros elementos de valor.
En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, a cargo de la Dra. Incardona, secretaría única de la Dra. Martino, que labró actuaciones por “tentativa de hurto agravado”.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido en Palermo? Un ladrón de nacionalidad peruana de 32 años.
¿Qué utilizó el ladrón para cometer el delito? Utilizó un inhibidor de señal para sustraer pertenencias de un auto.
¿Dónde ocurrió el hecho? En las calles Güemes y Gurruchaga en el barrio de Palermo.
¿Qué elementos intentó robar el detenido? Dinero en efectivo y otros elementos de valor del vehículo Audi A3.
¿Qué organismo intervino en la causa? La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°60.
[Fuente: Noticias Argentinas]