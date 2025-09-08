En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Operativo Lusitania: Bullrich presentará el procedimiento internacional que decomisó 500 kilos de cocaína

Este martes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta el Operativo Lusitania, que desmantela una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa. Detenciones en Argentina, España y Perú. 

08/09/2025 | 19:41Redacción Cadena 3

FOTO: Operativo Lusitania: Bullrich presentará el procedimiento internacional que decomisó 500 kilos de cocaína

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes el Operativo Lusitania, un procedimiento internacional que permitió desmantelar una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Bullrich brindará una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal, el comisario general Luis Alejandro Rolle, y también participarán autoridades de la Policía Nacional de Perú y de España. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El operativo implicó varias detenciones en la Argentina y en la Península Ibérica.

El anuncio será a las 8:00 desde el edificio de la cartera de Seguridad, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289.

Lectura rápida

¿Qué es el Operativo Lusitania?
Es un procedimiento internacional que desmanteló una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.

¿Quién presentará el operativo?
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto a autoridades de fuerzas de seguridad locales y extranjeras.

¿Cuándo se realizará el anuncio?
El anuncio será el martes a las 8:00.

¿Dónde se llevará a cabo la conferencia?
En el edificio de la cartera de Seguridad, Avenida Gelly y Obes 2289.

¿Qué países están involucrados en el operativo?
Argentina, España y Perú, que participaron en las detenciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho