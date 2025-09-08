Operativo Lusitania: Bullrich presentará el procedimiento internacional que decomisó 500 kilos de cocaína
Este martes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta el Operativo Lusitania, que desmantela una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa. Detenciones en Argentina, España y Perú.
08/09/2025 | 19:41Redacción Cadena 3
FOTO: Operativo Lusitania: Bullrich presentará el procedimiento internacional que decomisó 500 kilos de cocaína
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes el Operativo Lusitania, un procedimiento internacional que permitió desmantelar una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, Bullrich brindará una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal, el comisario general Luis Alejandro Rolle, y también participarán autoridades de la Policía Nacional de Perú y de España.
/Inicio Código Embebido/
Narcotráfico en Tucumán. Aprehenden a un hombre con más de un centenar de dosis de cocaína
El procedimiento se concretó bajo los lineamientos dispuestos por el gobierno y el ministerio de Seguridad en la lucha contra el narcomenudeo.
/Fin Código Embebido/
El operativo implicó varias detenciones en la Argentina y en la Península Ibérica.
El anuncio será a las 8:00 desde el edificio de la cartera de Seguridad, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289.
Lectura rápida
¿Qué es el Operativo Lusitania?
Es un procedimiento internacional que desmanteló una organización narco que intentó ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.
¿Quién presentará el operativo?
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto a autoridades de fuerzas de seguridad locales y extranjeras.
¿Cuándo se realizará el anuncio?
El anuncio será el martes a las 8:00.
¿Dónde se llevará a cabo la conferencia?
En el edificio de la cartera de Seguridad, Avenida Gelly y Obes 2289.
¿Qué países están involucrados en el operativo?
Argentina, España y Perú, que participaron en las detenciones.
[Fuente: Noticias Argentinas]