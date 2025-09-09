En vivo

Sociedad

Ocho personas fueron rescatadas de una red de trata y explotación laboral: un pastor evangélico en la mira

El lugar que funcionaba como un supuesto centro de rehabilitación espiritual. La Justicia investiga a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral en el lugar.  

09/09/2025 | 11:51Redacción Cadena 3

FOTO: Ocho personas fueron rescatadas de una red de trata y explotación laboral: un pastor evangélico en la mira

Ocho personas fueron rescatadas de ser víctimas de trata y explotación en un lugar que funcionaba como un supuesto centro de rehabilitación espiritual, y se investiga la figura de un pastor evangélico en la provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió este martes a la mañana en un domicilio del barrio Villa La Tela, donde la Justicia Federal y la Policía de Córdoba investigan a un pastor evangélico acusado de trata de personas y explotación laboral quien se aprovechaba de personas más vulnerables y adictos. 

El domicilio, que tenía un cartel en su frente con la inscripción “Hogar Levantando al Caído”, funcionaba como fachada de un supuesto espacio de contención espiritual.

Finalmente, según el portal El Doce, durante el allanamiento se secuestraron documentaciones vinculadas a la causa por trata y la investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega.

[Fuente: Noticias Argentinas]

