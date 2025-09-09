Ocho personas fueron rescatadas de una red de trata y explotación laboral: un pastor evangélico en la mira
El lugar que funcionaba como un supuesto centro de rehabilitación espiritual. La Justicia investiga a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral en el lugar.
09/09/2025 | 11:51Redacción Cadena 3
FOTO: Ocho personas fueron rescatadas de una red de trata y explotación laboral: un pastor evangélico en la mira
Ocho personas fueron rescatadas de ser víctimas de trata y explotación en un lugar que funcionaba como un supuesto centro de rehabilitación espiritual, y se investiga la figura de un pastor evangélico en la provincia de Córdoba.
El hecho ocurrió este martes a la mañana en un domicilio del barrio Villa La Tela, donde la Justicia Federal y la Policía de Córdoba investigan a un pastor evangélico acusado de trata de personas y explotación laboral quien se aprovechaba de personas más vulnerables y adictos.
/Inicio Código Embebido/
Controversia mediática. Ayelén Paleo defiende a su madre detenida por trata: "Se cuelgan de mí"
La ex vedette sostuvo que no desea que “hablen” de ella en los medios de comunicación, aunque consideró que es objeto de utilización mediática.
/Fin Código Embebido/
El domicilio, que tenía un cartel en su frente con la inscripción “Hogar Levantando al Caído”, funcionaba como fachada de un supuesto espacio de contención espiritual.
Finalmente, según el portal El Doce, durante el allanamiento se secuestraron documentaciones vinculadas a la causa por trata y la investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Ocho personas fueron rescatadas de una red de trata y explotación en Córdoba.
¿Quién está involucrado? Un pastor evangélico es investigado por trata de personas y explotación laboral.
¿Cuándo ocurrió? El hecho sucedió el martes por la mañana.
¿Dónde tuvo lugar? En un domicilio del barrio Villa La Tela, Córdoba.
¿Cómo se descubrió? A través de un allanamiento que reveló la situación y secuestró documentación relacionada.
[Fuente: Noticias Argentinas]