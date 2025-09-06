En vivo

Espectáculos

Ayelén Paleo defiende a su madre detenida por trata: "Se cuelgan de mí"

La ex vedette sostuvo que no desea que “hablen” de ella en los medios de comunicación, aunque consideró que es objeto de utilización mediática.

06/09/2025 | 10:57Redacción Cadena 3

FOTO: “Se cuelgan de mí”: Ayelén Paleo, en modo Moria Casán, insistió en la inocencia de su mamá

Ayelén Paleo llevó varios días en el centro de la escena mediática y social ya que su mamá, Elizabeth Rodrigo, se encuentra detenida por supuesta participación en una red de trata, sin embargo, la ex vedette consideró que, quienes refieren al tema “se cuelgan” de ella para obtener fama.

En respuesta al cruce de su colega, Sabrina Ravelli, Paleo sostuvo que sólo le importó que su madre quede fuera de la detención, señaló que aguardó porque se “demuestre” la inocencia de Rodrigo e indicó que está “acostumbrada a lo otro”.

“No conocí a mucha gente que sale a hablar y no estoy en los medios, no porque no me llamen, sino porque hace 15 años que no salgo a hablar y no respondo. No me muero por la tele y por eso todos se cuelgan de mí”, apuntó Paleo.

“Soy normal, soy una persona que no necesito, ni quiero que hablen de mí. Todas me matan porque no aparezco y eso les da bronca. No estoy pasando un buen momento, pero todo se va a solucionar”, concluyó la vendedora de bienes raíces.

El mensaje llegó después de que Ravelli la cruzó, a pesar de que en principio había asegurado: “Sólo compartí con Ayelén los momentos de cruzarmelá en un restaurante dentro de las temporadas, sólo era ‘Hola y chau’”.

“Cuando se rumoreaban cosas, era porque ocultaba mucho. En el ambiente no se la quería tanto porque se la contrató por haber sido figura de Carmen Barbieri. Ayelén tenía el secreto que salió a la luz, de haber arruinado a la familia de Carmen cuando fue contratada por ellos y les clavó los cuernos por la espalda”, consideró Ravelli.

¿Quién es Ayelén Paleo?
La ex vedette que defendió a su madre recientemente detenida.

¿Qué sostiene Ayelén sobre la situación de su madre?
Insiste en la inocencia de su madre y critica a quienes la utilizan mediáticamente.

¿Qué opina sobre los medios?
Declaró que no desea que hablen de ella y que se cuelgan de su situación.

¿Cuál fue la reacción de Sabrina Ravelli?
Ravelli manifestó críticas hacia Paleo y su estatus en el medio.

¿Qué dice sobre su vida personal?
Ayelén afirmó estar pasando un mal momento, pero espera una solución.

[Fuente: Noticias Argentinas]

