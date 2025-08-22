En vivo

Sociedad

Obrero herido tras caer desde 5 metros en una obra en Córdoba

Un hombre de 37 años sufrió fractura de tobillo y escoriaciones al precipitarse desde el tejado de un establecimiento educativo en el barrio Los Granados.  

22/08/2025 | 18:43Redacción Cadena 3

FOTO: Obrero herido en accidente laboral en San Pedro

En un accidente ocurrido en las últimas horas en el barrio Los Granados de San Pedro, departamento San Alberto, un obrero de 37 años resultó herido tras caer desde una altura de 5 metros mientras trabajaba en una obra en construcción.

El incidente tuvo lugar en la calle Juan Pablo II, en el tejado de un establecimiento educativo, según informaron fuentes de los bomberos voluntarios.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, sufrió una fractura en el tobillo derecho y múltiples escoriaciones.

Personal de bomberos voluntarios acudió al lugar y lo trasladó de inmediato a un centro médico local para recibir atención.

Las causas del accidente aún están bajo investigación, y no se han determinado los factores que llevaron a la caída.

Las autoridades locales y los responsables de la obra están colaborando para esclarecer los detalles del suceso y evaluar las condiciones de seguridad en el lugar.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en San Pedro? Un obrero de 37 años resultó herido tras caer desde una altura de 5 metros en una obra en construcción.

¿Quién fue el herido? Un obrero de 37 años cuya identidad no fue revelada.

¿Cuándo sucedió el accidente? En las últimas horas, según los informes.

¿Dónde ocurrió el incidente? En el barrio Los Granados, en la calle Juan Pablo II, en un establecimiento educativo.

¿Cómo se atendió al herido? Fue trasladado de inmediato a un centro médico local por personal de bomberos voluntarios.

¿Por qué se investiga el accidente? Las causas del accidente aún no han sido determinadas y se evalúan las condiciones de seguridad en el lugar.

