Obrero herido tras caer desde 5 metros en una obra en Córdoba

En un accidente ocurrido en las últimas horas en el barrio Los Granados de San Pedro, departamento San Alberto, un obrero de 37 años resultó herido tras caer desde una altura de 5 metros mientras trabajaba en una obra en construcción.

El incidente tuvo lugar en la calle Juan Pablo II, en el tejado de un establecimiento educativo, según informaron fuentes de los bomberos voluntarios.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, sufrió una fractura en el tobillo derecho y múltiples escoriaciones.

Personal de bomberos voluntarios acudió al lugar y lo trasladó de inmediato a un centro médico local para recibir atención.

Las causas del accidente aún están bajo investigación, y no se han determinado los factores que llevaron a la caída.

Las autoridades locales y los responsables de la obra están colaborando para esclarecer los detalles del suceso y evaluar las condiciones de seguridad en el lugar.