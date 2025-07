Newell’s debuta en el cuadrangular internacional ante Mazatlán

Newell’s Old Boys inicia una nueva etapa de preparación con competencia internacional. El equipo que dirige Cristian “el Ogro” Fabbiani enfrentará desde las 21 a Mazatlán de México, en el estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz, por la primera fecha del cuadrangular amistoso que también integran los equipos de Herediano (Costa Rica) y Pachuca.

La gira por tierra azteca tiene como principal objetivo darle rodaje futbolístico al plantel rojinegro, a diez días del reinicio de la Liga Profesional, donde debutará el 12 de julio ante Independiente Rivadavia de Mendoza. La intención del cuerpo técnico es utilizar estos amistosos para ajustar detalles tácticos y probar alternativas de cara a la competencia oficial, en la que Newell’s buscará meterse en zona de copas internacionales.

En la última práctica antes del partido, Fabbiani no paró un equipo titular ni realizó trabajos con pelota detenida. Los entrenamientos fueron livianos y se centraron en ejercicios regenerativos, por lo que hay incógnitas respecto al once inicial. Lo que parece seguro es que Víctor Cuesta no será de la partida debido a una molestia física que arrastra desde hace días.

A pesar de la falta de confirmaciones, se espera que el entrenador utilice una formación competitiva, con mayoría de titulares, para medirse ante un rival que compite en la Liga MX. El duelo será una buena medida para evaluar a algunos refuerzos y ver cómo responden jugadores que pelean por un lugar en el equipo titular. Fabbiani quiere ver al equipo en ritmo y con intensidad, una de sus principales exigencias desde que asumió.

El partido podrá seguirse en vivo a través de Cadena 3 Rosario con transmisión especial desde las 19, junto al equipo de Estadio 3. El cuadrangular representa también una oportunidad para que Newell’s muestre su identidad futbolística fuera del país, en un contexto de crecimiento institucional que apuesta por ganar visibilidad internacional y foguear a sus futbolistas jóvenes en escenarios exigentes.

Informe de Gonzalo Calvigioni.