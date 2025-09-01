Murió la niña de 12 años atropellada por un camión hace una semana en Córdoba

FOTO: La menor estuvo una semana internada en el Hospital de Niños.

Una niña de 12 años murió este lunes tras permanecer internada durante casi una semana a causa de haber sido atropellada por un camión en la provincia de Córdoba.

El martes 26 de agosto, la menor bajó de un colectivo de la empresa Coniferal sobre la avenida Las Malvinas, en el barrio Primero de Julio, en el camino viejo a Monte Cristo, cuando fue embestida por el rodado de gran porte que intentó sobrepasar al interno.

La víctima sufrió traumatismos de cráneo graves, motivo por el que fue derivada de emergencia al Hospital de Niños, donde estuvo alojada en terapia intensiva y falleció en las últimas horas.

Vecinos reclamaron obras para mejorar el tránsito en la ruta y la prevención de accidentes.