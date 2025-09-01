En vivo

Sociedad

Murió la niña de 12 años atropellada por un camión hace una semana en Córdoba

El accidente ocurrió en avenida Las Malvinas, en el camino viejo a Monte Cristo. La menor había bajado de un colectivo e intentaba cruzar la ruta. Fue embestida por un rodado de gran porte, que habría estado pasando al ómnibus.  

01/09/2025 | 20:22Redacción Cadena 3

FOTO: La menor estuvo una semana internada en el Hospital de Niños.

Una niña de 12 años murió este lunes tras permanecer internada durante casi una semana a causa de haber sido atropellada por un camión en la provincia de Córdoba.

El martes 26 de agosto, la menor bajó de un colectivo de la empresa Coniferal sobre la avenida Las Malvinas, en el barrio Primero de Julio, en el camino viejo a Monte Cristo, cuando fue embestida por el rodado de gran porte que intentó sobrepasar al interno.

La víctima sufrió traumatismos de cráneo graves, motivo por el que fue derivada de emergencia al Hospital de Niños, donde estuvo alojada en terapia intensiva y falleció en las últimas horas.

Vecinos reclamaron obras para mejorar el tránsito en la ruta y la prevención de accidentes.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Una niña de 12 años falleció tras ser atropellada por un camión en Córdoba.

¿Quién fue la víctima? Una niña de 12 años que se encontraba internada por los traumas sufridos en el accidente.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El accidente tuvo lugar el martes 26 de agosto.

¿Dónde ocurrió el suceso? En la avenida Las Malvinas, en el barrio Primero de Julio, Córdoba.

¿Cómo se produjo el accidente? Se produjo cuando la menor bajó de un colectivo y fue embestida por un camión que intentaba sobrepasar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

