Misteriosa muerte en una cancha de fútbol: estaba acusado de abusar de su nieta

FOTO: Chicos encontraron a un hombre muerto en una cancha de fútbol: había sido denunciado por abusar de su nieta

Un hombre de 60 años fue hallado muerto por chicos en una cancha de fútbol en la provincia de Tucumán y las autoridades del caso investigan los pormenores del hecho, debido a que dos días antes el sujeto había sido denunciado por abusar de su nieta.

El hallazgo del cuerpo del hombre ocurrió este miércoles al mediodía en un predio ubicado en el cruce de las calles Pellegrini y Lavaisse, en la capital tucumana, cuando los niños jugaban al fútbol.

De manera inmediata se dio aviso a la Policía, que encontró un bulto debajo de un árbol del lugar, por lo que se preservó la zona para las pericias correspondientes.

Por el momento se analizan todas las hipótesis. Al parecer no habría fallecido allí ya que no se encontraron rastros de sangre ni signos de violencia compatibles con un ataque en el lugar.

El fiscal Carlos Sale, a cargo de la investigación, informó que el lunes 15 de septiembre el sujeto había sido denunciado en la seccional 9ª por un supuesto abuso sexual contra su nieta.

Aun así, los vecinos señalaron en distintos portales locales que no se habían registrado incidentes entre el sujeto y sus familiares después de la denuncia presentada.

El resultado preliminar de la autopsia reveló que el hombre tenía una herida en el rostro, pero no es la lesión que le causó la muerte. Se esperan resultados de otras pericias para poder determinar qué le pasó.