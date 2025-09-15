FOTO: Misterio por el crimen de un comerciante en Esteban Echeverría: creen que conocía a su asesino

Un comerciante fue asesinado en la localidad bonaerense de Esteban Echeverría y hay misterio debido a que la principal hipótesis es que la víctima conocía a su agresor por la escena encontrada, ya que encontraron varios objetos de valor que no fueron robados.

El asesinato de Luis Alberto Troche, de 56 años, ocurrió el sábado por la tarde en el locutorio de su propiedad, ubicado sobre Camino de Cintura al 6000, enfrente a una comisaría.

De acuerdo a la información aportada por fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, por el momento todo indica que conocía al agresor y que voluntariamente lo dejó ingresar a la línea de cajas del comercio.

A su vez, estaría casi descartada la ocasión de robo ya que Troche poseía objetos de valor que no fueron robados como, por ejemplo, pulseras de oro, dinero en efectivo, celular y en la caja del negocio había $5 millones y 200 dólares.

Se supo también que Troche era homosexual y su pareja declaró que este tenía otros vínculos. Es ante este escenario que se investiga un crimen por motivos vinculares (sexoafectivos).

El comerciante fue hallado muerto en el baño del local con golpes y cortes en la cabeza y los pantalones medio bajos.

Aunque se descartó el robo, los vecinos cortaron este lunes por la mañana Camino de Cintura frente a la seccional 3ra para pedir mayor seguridad en la zona.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Cifarelli.