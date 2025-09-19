Metrodelegados amenazan con una posible medida de fuerza en las próximas horas
Es por modificaciones que se realizaron en diferentes formaciones de la Línea B de subte, las cuales denuncian que no fueron anunciadas.
19/09/2025 | 11:26Redacción Cadena 3
FOTO: Metrodelegados amenazan con una posible medida de fuerza en las próximas horas
Los metrodelegados amenazan con una posible medida de fuerza en las próximas horas debido a modificaciones que realizó la concesionaria EMOVA en diferentes formaciones de la Línea B de subte, las cuales denuncian que no fueron anunciadas.
De acuerdo a lo enviado por los metrodelegados de la AGTSyP a la agencia Noticias Argentinas, "Emova realizo modificaciones sobre diferentes formaciones Mitsubishi (contaminadas con asbesto), las cuales incluyen trabajos mecánicos de perforación, remoción y modificaciones de elementos contaminados con asbesto, sin respetar normas de contención, en ambientes comunes y sin notificación alguna a la representación gremial."
En el comunicado sostienen que "esta decisión criminal de la empresa concesionaria profundiza el riesgo de contaminación por asbesto cancerígeno que sufrimos cotidianamente usuarios y trabajadores".
Frente a este escenario, "los trabajadores de la línea B nos declaramos en estado de emergencia" y no descartan tomar este viernes por la tarde "medidas de autodefensa y protección de nuestra salud y la de los millones de usuarios".
Lectura rápida
¿Quiénes están amenazando con medidas de fuerza? Los metrodelegados.
¿Por qué amenazan con medidas de fuerza? Por modificaciones no anunciadas en las formaciones de la Línea B de subte.
¿Qué hizo EMOVA? Realizó trabajos de modificación en formaciones contaminadas con asbesto sin notificar a los trabajadores.
¿Qué riesgo plantean estas modificaciones? Aumentan el riesgo de contaminación por asbesto cancerígeno para trabajadores y usuarios.
¿Qué medidas podrían adoptar los trabajadores? Podrían tomar medidas de autodefensa y protección de la salud este viernes por la tarde.
[Fuente: Noticias Argentinas]