FOTO: Metrodelegados amenazan con una posible medida de fuerza en las próximas horas

Los metrodelegados amenazan con una posible medida de fuerza en las próximas horas debido a modificaciones que realizó la concesionaria EMOVA en diferentes formaciones de la Línea B de subte, las cuales denuncian que no fueron anunciadas.

De acuerdo a lo enviado por los metrodelegados de la AGTSyP a la agencia Noticias Argentinas, "Emova realizo modificaciones sobre diferentes formaciones Mitsubishi (contaminadas con asbesto), las cuales incluyen trabajos mecánicos de perforación, remoción y modificaciones de elementos contaminados con asbesto, sin respetar normas de contención, en ambientes comunes y sin notificación alguna a la representación gremial."

En el comunicado sostienen que "esta decisión criminal de la empresa concesionaria profundiza el riesgo de contaminación por asbesto cancerígeno que sufrimos cotidianamente usuarios y trabajadores".

Frente a este escenario, "los trabajadores de la línea B nos declaramos en estado de emergencia" y no descartan tomar este viernes por la tarde "medidas de autodefensa y protección de nuestra salud y la de los millones de usuarios".