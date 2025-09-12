Mendoza busca modificar el Código Contravencional tras incidente escolar con arma

El Ministerio de Educación de Mendoza informó que, después del caso de la adolescente que se atrincheró armada en la escuela, la Dirección General de Escuelas (DGE) buscará modificar el Código Contravencional para incorporar figuras que contemplen la responsabilidad parental en hechos de violencia escolar.

A través de una conferencia, el ministro de Educación de Mendoza y titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, comunicó que se trató del primer caso en el que se activa el protocolo escolar ante disparos dentro de un establecimiento educativo, lo que generó un escenario de alarma.

Frente a este escenario, el funcionario sostuvo que ya se venía trabajando en esta modificación, pero que ahora tratarán de adelantar la presentación para evitar casos similares.

En este marco, Zalazar remarcó que, pese al rápido accionar de las autoridades en el operativo, que duró casi seis horas, este caso provocó la necesidad de revisar, actualizar los protocolos vigentes y ampliar el enfoque sobre la responsabilidad de los adultos.

“Vamos a trabajar mucho sobre la responsabilidad de los padres. No se trata solo de lo que pasa dentro de la escuela de 8 a 13. La primera educadora es la familia. Necesitamos ese acompañamiento”, explayó.

Daniela García, jefa de Gabinete de la DGE, señaló que el proyecto que se presentará en 15 días se elaboró durante meses con la colaboración de un equipo interdisciplinario que incluye “psicólogos, psiquiatras, abogados y especialistas en educación”.