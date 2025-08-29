En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Más de 850 mil alumnos participaron en la Feria de Ciencias, Tecnologías y Artes

Más de 5.000 escuelas, junto a 70 mil docentes, exhibieron proyectos interdisciplinarios que integran ciencia, arte, tecnología y comunidad. 

29/08/2025 | 11:02Redacción Cadena 3

FOTO: Más de 850 mil alumnos participaron en la Feria de Ciencias, Tecnologías y Artes.

El Ministerio de Educación de Córdoba puso en marcha la 57° edición de la Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación, el mayor encuentro escolar de la provincia, que convoca a más de 5.000 instituciones educativas.

Por primera vez, la feria reúne a todos los estudiantes y docentes del sistema educativo cordobés.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, encabezó la apertura este jueves desde Villa Santa Rosa, acompañado por autoridades municipales, legisladores y supervisores, en el marco de una jornada que reunió 48 proyectos escolares elaborados por estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de la localidad, en articulación con la comunidad.

La feria es un espacio que fomenta el trabajo interdisciplinario y el compromiso social: este año participan más de 850.000 estudiantes y 70.000 docentes, junto con familias, organizaciones sociales y educativas.

A la convocatoria se presentaron proyectos de ciencias naturales y sociales, matemática, ambiente, salud, arte, movimiento y tecnologías aplicadas a distintos sectores del desarrollo productivo.

"Iniciamos en Villa Santa Rosa una nueva edición de la Feria de Ciencias, con la participación de todas las instituciones educativas locales y con un fuerte acompañamiento de la comunidad, una experiencia formidable que involucra a estudiantes, docentes y familias, y organizaciones comunitarias, que hacen este espacio de encuentro y construcción compartida", dijo Ferreyra.

El ministro destacó la producción de estudiantes y docentes, que se plasmó en "proyectos de ciencias naturales y sociales, ambiente, salud y propuestas que integran matemática, arte, movimiento y tecnología aplicada al desarrollo productivo".

Ferreyra agregó que el sábado comienzan las instancias regionales, que conducirán a la etapa provincial. Y señaló que esto permitirá "seguir conociendo y valorando el trabajo de nuestras escuelas y comunidades".

Las actividades se desarrollan en diferentes niveles: escolares, regionales y provinciales, con el objetivo de potenciar la creatividad y la innovación de las juventudes cordobesas. También forman parte de la Feria los Institutos Superiores de Formación Docente y los Centros Educativos de Adultos, que muestran sus iniciativas y propuestas en diálogo con la comunidad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Acerca de la feria

Los proyectos destacados en la instancia escolar podrán participar en la instancia regional/departamental, de modalidad virtual, entre el 8 y el 17 de septiembre.

De allí, 128 proyectos pasarán a la instancia provincial (64 bajo la modalidad presencial y 64 serán expuestos en formato virtual) y el 23 de septiembre en Córdoba Capital.

Una comisión evaluadora seleccionará 18 proyectos que representarán a la provincia en las instancias nacionales, que tendrán lugar entre octubre y noviembre en diferentes jurisdicciones.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho