En Córdoba, 100 municipios y comunas transforman sus sistemas educativos

En su edición 2025, el programa impulsado por la Red de Innovación Local (RIL), la Fundación Varkey, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en el ámbito educativo, brindando herramientas concretas para que cada comunidad identifique sus desafíos e implemente soluciones de manera contextualizada.

Este enfoque se alinea con la política provincial de implementación de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), que promueve la creación de una mesa institucional permanente en cada localidad, que articule a todos los actores educativos del territorio para alinear esfuerzos y promover el trabajo colaborativo.

Tras una exitosa experiencia en 2024 con 25 localidades, el programa amplía su alcance este año, consolidando una red de 100 gobiernos locales comprometidos con la educación como motor del desarrollo.

Actualmente, los equipos de gobierno se encuentran diseñando su Proyecto Emblema que lograron definir gracias al proceso de diagnóstico previo.

Esta iniciativa busca dar respuestas innovadoras y colaborativas a los principales desafíos educativos de cada comunidad, con foco en los ejes prioritarios de la provincia: lengua, matemática y trayectorias escolares.

Al respecto, el coordinador del Programa Ciudades de la Educación de RIL, Eduardo Viñales, aseguró: "Estamos convencidos de que ustedes, como intendentes y equipos municipales, por el conocimiento de sus comunidades, tienen la llave para una transformación potente".

En el mismo marco, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Ciudades de la Educación permite a cada gobierno local repensar su rol estratégico y construir una política educativa situada, contextualizada, con actores locales, que pueda sostenerse en el tiempo y mostrar resultados". Esta visión se alinea directamente con el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027, que promueve la participación y el diseño de políticas públicas a nivel local para potenciar los aprendizajes en la comunidad.

Como novedad para la edición 2025, y con el fin de visibilizar y potenciar las mejores prácticas, se lanzó el Premio Ciudades de la Educación. Un jurado de especialistas evaluará los proyectos presentados y se premiarán las 3 iniciativas más destacadas por su relevancia, innovación, sostenibilidad y potencial de réplica. Los municipios ganadores recibirán como premio una jornada de liderazgo presencial para los equipos de gestión, una consultoría personalizada de dos meses para potenciar la implementación de su proyecto y una beca completa para cursar la Diplomatura Universitaria en Innovación Educativa de la Universidad Siglo 21. Este reconocimiento busca celebrar el esfuerzo de los gobiernos locales e inspirar a otras comunidades a incorporar la nueva gobernanza educativa impulsada desde Córdoba para todo el país. De esa manera, se demuestra que la colaboración y el enfoque territorial son claves para abordar los desafíos de la educación del siglo XXI.